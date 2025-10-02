「なぜ、うちの家が？」不動産サイトで見つけた、“売却中の我が家”。原因は…？【ママリ】
誰でも間違いはあるもの。しかし、確認不足からのミスは防ぐことができたのではと残念に思いますよね。アプリ「ママリ」には住宅情報サイトに間違えられて家の写真を掲載されてしまったという投稿がありました。どうも隣の家と間違えたようで、あり得ないミスに投稿者さんは驚いてしまいました。こんな間違いは、掲載元の不動産業者に怒りのクレームを入れてもいいんじゃないかと思っているそうです。
勝手に自分の家の写真を載せられて投稿者さんも相当驚いたのでしょう。当の不動産業者は全く気づいていないようで、投稿者さんはこの状況をどう指摘したらいいのか迷っているそうです。
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。
ミスだとしても、良くない間違いだという意見がありました。住所をさらされたわけではないものの、自分の家の写真が多くの人の目に触れるサイトに載っているなんて気分が良いわけがありません。掲載した住宅情報サイトの人にもこの気持ちをわかってほしいところですね。
家を間違えるなんてやばいという意見がありました。この方は不動産屋で働いているときに写真掲載で指摘を受けたことがあるといい、そんな中でも家を間違えて載せるなんてことはなかったようです。
自分が住んでいる家の写真が不特定多数の人に見られていると思うと怖いですよね。まさに今そんな状況にある投稿者さんが怒りたい気持ちも理解できます。
住宅情報サイトに我が家の家が売りに出されてました…。
近所の方がお家を売りに出すみたいで、業者がその家と間違えて我が家の画像（外観のみ）を勝手に住宅情報サイトに載せ、売りに出されてることになってました。
これってかなり怒っていい案件ですよね？
出典：
qa.mamari.jp
あり得ないミスをしている相手なのだから怒って指摘しても大丈夫だろうと思うものの、自分以外の人からなにかアドバイスがほしいようです。
あり得ないミスにさまざまな声が
その中に「ミスの中でもダメなやつだ」というコメントがありました。
ミスとは言えそれはダメなやつですよね😭
うちなら多分旦那が怒って電話すると思います…
出典：
qa.mamari.jp
この他に「この間違いはやばいですね」というコメントがありました。
営業担当とネット担当別なんでしょうけど、杜撰ですね～。
私は不動産屋勤務でしたが、前の道路の写真に写り込んだ隣の人から消して欲しいって言われたことあります。
家を間違えて載せるのはやばいですね💦
出典：
qa.mamari.jp
投稿者さんの体験は、かなりヤバい間違いだということがこの方の話からも伝わってきますね。
あり得ないミスだと相手に理解してもらうため、怒りの感情は伝えていい
あり得ないようなミスをされ、それを指摘せずに許してしまってはまた同じことが起こる可能性も。これを踏まえて、不動産業者が二度と同じミスをしないよう再発防止に努めてほしいですね。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）