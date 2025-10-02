¹õÌøÅ°»ÒŽ¢º£¤âÌµÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ£¡Ä¿ÆÍ§Ž¥¸þÅÄË®»Ò¤È¸ò¤ï¤·¤¿¼ã¤¤º¢¤ÎÌóÂ«
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¡Ø¥È¥Ã¥È¤¢¤·¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£30Âå¤Î¤³¤í¡¢4ºÐ¾å¤Î¸þÅÄ¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËèÆüËèÆü¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Î²âÄ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â²á¤´¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤Þ¤Ç¤â»×¤¦¡£¤¢¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
Åö»þ¤ÏÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤¬ºÇ½é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢»ä¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤è¤¯À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎNHK¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎNET¡Ê¤¤¤Þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢ÀÖºä¤ÎTBS¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¡¢³Æ¶É¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²âÄ®¡Ê¤¤¤Þ¤ÎÀ¾ËãÉÛ¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Î¸þÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢»£±Æ¤È»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Ë¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ÏË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¤Î¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÂÇ¹ç¤»¤ÎÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Æó¡¢»°ÅÙÂ³¤±¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î»ä¤â±óÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌÓ¤Û¤É¤â¥¤¥ä¤Ê´é¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤¿¤ê¡¢²ÀÐÝ²À(¤«¤ê¤«)¤Ï¥·¥ã¥àÇ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÒÌ¾¸¤¤´¤Ã¤³¡Ó¤È¾Î¤·¤Æ¡¢»æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤¸¤ã¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¡¢´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¢£¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È
Èà½÷¤Î»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Î¤Á¤Ë¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ò¼«Âð¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤¿»þ¡Ê¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÆîÀÄ»³¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¢¤È¡Ë¡¢1Ê¬¤º¤Ä¤·¤«Ï¿²»¤Ç¤¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥×¤Ë¸þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬Ï¢Â³9²ó¡¢Áá¸ý¤Ç¿á¤¹þ¤ó¤À¤¢¤²¤¯¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ÍÑ·ï¤Ï¤¸¤«¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤¹¤ï¤Í¡×¤Ç½ª¤¨¤¿ÏÃ¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»ä¤¬°ìÊýÅª¤Ë¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤â¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢Ìë¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Á¤ËÇñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Êì¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¿Ö¤¯¤È¡¢¡ÖÃë´Ö¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Á¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ìë¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¸þÅÄ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤â¤Î¡£¤ª»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤â¤è¡£¤è¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Æ¤¿¤Î¡×¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡Æüµ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤È»ÄÇ°¤Ê¤Û¤É¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Á°¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬35¡¢6ºÐ¡¢»ä¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯º¢¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Ê¤é¡¢ÏÃÂê¤Ë½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÃË¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Îø°¦ÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿
¤½¤Î¤³¤í¡¢²âÄ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ç¡¢»ä¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢µ¿Ìä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¸þÅÄ¤µ¤ó¤Î¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤¤¤Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ä¤Æ¤â¡¢¡Öº£Æü¤Î¼Ì¿¿¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤è¤Û¤É¤·¤Ä¤³¤¯Íê¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òÄº¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁÇ¿Í¤¬»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò²¿Ëç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬²ò·è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ20Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢Ëå¤µ¤ó¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¸þÅÄË®»Ò¤ÎÎøÊ¸¡Ù¤Ç¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÎø¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤À¡£²âÄ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤¿¼Ì¿¿¤Î¸þÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢µ±¤¯¤è¤¦¤Ê¤¦¤Ä¤¯¤·¤µ¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿Îø¿Í¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢²âÄ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤À¡£
»ä¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Î¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¾¯¤·¶õÇò¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ø¸þÅÄË®»Ò¤ÎÎøÊ¸¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·Ç¯²¼¤Ç¡¢³°¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÇ¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤â¤¹¤ë¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢µ¤³Ú¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¸þÅÄ¤Î»à¤Î20Ç¯¸å¡¢Èë¤á¤¿Îø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ä±½ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µõÌµÅª¤Ï¸À¤¤²á¤®¤À¤·¡¢Ã£´Ñ¤·¤¿¤È¤â¾¯¤·°ã¤¦¤±¤É¡¢Çö¤¯ºþÌÓ(¤Ï¤±)¤Çºþ(¤Ï)¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊæÊ(¤«¤²)¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÎæÊ¤ò¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡¢¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤è¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤Æ¤âÅö¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤Î°ìÊÒ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¿Ö¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤á¤º¤é¤·¤¯²âÄ®¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÇ¯¾å¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¡¢Ï¢Æü¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤Î¥°¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ì¤Îý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Ü¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà½÷¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢ËèÈÕµã¤¯¤Î¤è¡£º¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤È³Ó¤Ù¤¿¤é¡¢À¸¤¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡½¡½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿
¤¢¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈë¤á¤¿°ìÅÓ¤ÊÎø¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¾¯¤·¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤è¤¯°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÀÞ¤Ë¤Õ¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢»ú¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎËÎ½ñ¤¤Ë¡Ö¾¯¤·ÏµÇâ(¤í¤¦¤Ð¤¤)¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¤Ò¤È¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·±î¸Ô(¤µ¤ë¤Þ¤¿)¤·¤Æ¡×¤È¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ëÃÓÆâ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç»ä¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀü(¤Ï)¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¿·õ¤Ë¿Ö¤«¤ì¤¿¤³¤È¡£
¤Þ¤ÀÀ¸ÊüÁ÷¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½÷¥¹¥ê¤¬²ø¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÍÑ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òº£ÅÙ¤ÏÉØ·Ù¤µ¤ó¤¬¤¢¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁá¤¯¡È¼ê»æ¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤¬º®Íð¤·¤¿¤³¤È¡£¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµíÆý¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
É®¤¬ÃÙ¤¤¤«¤éÌëÃæ¤Ë¸¶¹Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç°õºþ½ê¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¡¢¤ä¤Ã¤È»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÆÝ¤ó¤Ç¿²¤ë¤Î¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤¡¢º¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿Àé±ß»¥¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿²È¤Î¸°¤ÎÊý¤ò±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤ª¤Ä¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤ï¤è¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£
¢£ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤ªÊÛÅö¤ò´ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿°ïÏÃ¤â
¤Ä¤¤¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°õºþ½ê¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°õºþ½ê¤Î¾®Éô²°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢´ù¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ¬»à¤ÇÉ®¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤À¤ó¤À¤ó¸¶¹ÆÍÑ»æ¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¹½¤ï¤º¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°õºþ½ê¤Î¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¤¦¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¡ª¡×¡Ö¤½¤³¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö¡ºÀÚ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¡¢¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÎÌë¿©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¡Ö»ä¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¾å¤Ç¸¶¹Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§¥É¥é¥Þ±é½Ð²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ëµ×À¤¸÷É§¤µ¤ó¤«¤éÄÁ¤·¤¯»þÂå·à¡¢¤½¤ì¤âÊáÊªÄ¢¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ºÀÚ¤òÂçÉý¤Ë²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ñ¤½ª¤¨¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×À¤¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µ×À¤¤µ¤ó¤¬¸«¤ë¤È¡¢¸¶¹Æ¤òÄÖ¤¸¤¿É½»æ¤Ë¡Ö³Ü½½Ïº(¤¢¤´¤¸¤å¤¦¤í¤¦)ÊáÊªÄ¢¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÔ¤¿¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¦µ×À¤¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Í¡£³Ü¤Ã¤Æ¡¢²è¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢½ñ¤¯¤Î¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ¢¤Ã¤¿¡£
¢£»þÂå·à¤Î»ö·ïÄ¡¤ò½ñ¤¯¤â¡¢ÈÈ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤
µ×À¤¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤ËÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¡½¡½Ìë¤ÊÌë¤Ê¡¢¹¾¸Í¤ËÍÅ(¤¢¤ä)¤·¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤é¤º¡¢¤¯¤Á¤Ê¤·¤Î²Ö¤¬°ìÎØ¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¤È¤Æ¤âÆæ¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÈþ¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢Èà½÷¤ò½õ¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î³Ü½½Ïº¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£µ×À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢²¼¼ê¿Í(¤²¤·¤å¤Ë¤ó)¡ÊÈÈ¿Í¡Ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤·ÊòÁ³¤È¤·¤¿¤¢¤È¡¢µ×À¤¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¼¼ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤é¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿®¤¢¤ê¤²¤À¤Ã¤¿Ãë´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤ª¤é¤·¤¤À¼¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤·¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡£
»ä¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÂä¤è¤êÃÇÁ³°Â¤¯¤Æ¡¢ÃÇÁ³¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤Î¤Ç¤ó¤Ö¤ò¡¢¤³¤·¤é¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢¥È¥Ó¥¦¥ª¤òè§(¤æ)¤Ç¤Æ¡¢¿È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Èé¤â¹ü¤â¾®¹ü¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº½Åü¤ÈÌ£îÎ(¤ß¤ê¤ó)¤È¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËßÖ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¤ï¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ü¤äÈé¤ÎÊý¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ç¤ó¤Ö¤òÀª¤¤¤è¤¯¥´¥ßÈ¢¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌµÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢²ñ¤ª¤¦¤Ë¤â¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡Ö»ä¤¬½ñ¤¯¤â¤Î¤Ë¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï½Ð¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¤ä¤ëÌò¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ°Ê³°¡¢·ë¶É¡¢»ä¤Ï¸þÅÄ¤µ¤ó¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢³°¹ñ±Ç²è¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÌò¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¡£Áá¤¯¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¢»ä¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤â²¿ÅÙ¤«¡¢¡ÖÁá¤¯¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¡¢»ä¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤â¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¡ª
¤â¤¦¡¢ºÐ¤ò¤È¤ë³Ú¤·¤ß¤Ï±Ê±ó¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸þÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¡£
----------
¹õÌø Å°»Ò¡Ê¤¯¤í¤ä¤Ê¤®¡¦¤Æ¤Ä¤³¡Ë
ÇÐÍ¥
Åìµþ¡¦ÇµÌÚºäÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¤ÏNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¹áÍö½÷³Ø¹»¤ò·Ð¤ÆÅìµþ²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHKÊüÁ÷·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀìÂ°½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ï50Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ãø½ñ¡ØÁë¤®¤ï¤Î¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï800ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£2023Ç¯¤ËÂ³ÊÓ¤È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤òÈ¯É½¡£¥æ¥Ë¥»¥Õ¿ÆÁ±Âç»È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤òË¬Ìä¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ëÉûÍý»öÄ¹¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÌò¿¦¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÇÐÍ¥ ¹õÌø Å°»Ò¡Ë