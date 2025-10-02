「世界一の美脚」長澤まさみ、圧巻プロポーションに絶賛の嵐！ 「脚、長っ」「どの方向から見ても美しい」
俳優の長澤まさみさんは9月30日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。
【写真】長澤まさみの圧巻美脚
(文:堀井 ユウ)
「いつでも最高のビジュを叩きだしてきて号泣」長澤さんは、2枚のモデルショットを投稿。1枚目では黒いレザーコートを着用していますが、その下からグレーのタイツに包まれた長く美しい脚が伸びています。まさに圧巻のプロポーションです。
ファンからは「なんだ、美人か」「どの方向から見ても美しい」「いつでも最高のビジュを叩きだしてきて号泣です」「スタイルの良さが際立ってます！」「脚、長っ」「憧れの美脚です」「世界一の美脚」などの声が寄せられました。
生脚も披露29日の投稿では、真っ赤なワンピースとハイヒールを着用した姿を披露した長澤さん。こちらでは美しい生脚があらわになっています。ファンからは「大人の色気がーーー」「新しいまさみさん感あってお似合いです」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
