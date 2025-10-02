俳優の長澤まさみさんは9月30日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露しました。（サムネイル画像出典：長澤まさみさん公式Instagramより）

俳優の長澤まさみさんは9月30日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露し、ファンからは歓喜の声が寄せられています。

【写真】長澤まさみの圧巻美脚

「いつでも最高のビジュを叩きだしてきて号泣」

長澤さんは、2枚のモデルショットを投稿。1枚目では黒いレザーコートを着用していますが、その下からグレーのタイツに包まれた長く美しい脚が伸びています。まさに圧巻のプロポーションです。

ファンからは「なんだ、美人か」「どの方向から見ても美しい」「いつでも最高のビジュを叩きだしてきて号泣です」「スタイルの良さが際立ってます！」「脚、長っ」「憧れの美脚です」「世界一の美脚」などの声が寄せられました。

生脚も披露

29日の投稿では、真っ赤なワンピースとハイヒールを着用した姿を披露した長澤さん。こちらでは美しい生脚があらわになっています。ファンからは「大人の色気がーーー」「新しいまさみさん感あってお似合いです」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)