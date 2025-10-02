【カイロ＝田尾茂樹】米国が提案したパレスチナ自治区ガザの和平計画について、ＡＦＰ通信は１日、イスラム主義組織ハマスが、計画に盛り込まれたハマスの武装解除など数項目の修正を望んでいると伝えた。

ガザからのイスラエル軍の完全撤退や、停戦違反を犯さないことについての「国際保証」も求めているという。

ハマスに近い情報筋の話だとしている。ハマスの決定には「２、３日かかる」との見通しという。トランプ米大統領は９月３０日、ハマスに「３、４日」の回答期限を与える考えを示していた。

計画は、ハマスの武装解除などでガザを非武装化すると定める一方、イスラエル軍が「テロの脅威がなくなるまでガザにとどまる」とし、事実上無期限の駐留を認める内容になっている。

ハマスへの圧力を強めようと、ガザでは、イスラエル軍が激しい攻撃を続けている。イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は１日、軍が北部ガザ市の包囲を強化しているとし、ＳＮＳで「住民にとって、南へ移動し、ハマスをガザ市で孤立させるためのこれが最後の機会だ。残ったものはテロリストかテロ支持者とみなされる」と警告した。