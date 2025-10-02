ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】新潟県・柏崎市 2日09:20時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】新潟県・柏崎市 2日09:20時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】新潟県・柏崎市 2日09:20時点 2025年10月2日 9時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 2日午前9時20分、新潟県と気象台は、柏崎市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・柏崎市 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 床暖房, 海, 生花, 思いやり, 神奈川, 大船, グループウェア, 長野, 伊東市