小物から秋仕様にシフト！ ベーシックで長く愛用できるアイテム5選

暑い夏が終わり、少しずつ秋の足音が聞こえてきたこの頃。ファッションも小物から秋仕様にしていきませんか？ ベーシックで長く愛用できるアイテムをセレクト。

上質なカシミアマフラーがクラシックなアクセント

マフラー\52,800（ジョシュアエリス／真下商事 TEL. 03-6412-7081） ニットポロ\41,800（キャッシュアンドバルバ／エグジステンス info@cashbarba.com） デニムパンツ\34,100（ザ シンゾーン／シンゾーンルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088） ブーツ\52,800（ワイエムウォルツ／マービン＆ソンズ TEL. 03-6276-9433） ピアス\42,900（ボーニー／RHC ロンハーマン TEL. 0120-983-781）

イギリスの老舗テキスタイルブランドのマフラーは、深みのあるタータンチェックがシックな雰囲気。

ワンピースに重ねれば首まわりもあたたかい

ボレロ\69,300（マイディ） ワンピース\35,200（ジャーナル スタンダード ラックス） 共にジャーナル スタンダード ラックス 表参道店 TEL. 03-6418-0900 ソックス\3,300（ブルーフォレ／リトルリーグ インク TEL. 0800-300-1291）

ボリューミーな袖がポイント。

ローズカラーの裏地でさりげなく個性を主張

\49,500（デンツ／真下商事） タートルネック\9,680（レイ ビームス／レイ ビームス新宿 TEL. 03-5368-2191）

イギリスの老舗手袋メーカー『デンツ』のヘアシープのレザーグローブは、着用していることを忘れてしまうほどの極上のフィット感が特徴。グローブをしたままスマートフォンの操作もできる。

足元をやさしく包み込むラムウールの冬ソックス

\4,950（ROTOTO／ROTOTOショールーム TEL. 03-6271-1638）

メリノラムウールを贅沢に使用したルームソックスは、肉厚で保温効果バツグン。“一生愛せる消耗品”をモットーにする、メイドインジャパンの靴下ブランドから。

織りで表現したモノトーンの柄に注目

キャップ\15,400（オーエイス） シャツ\36,300（インディビジュアライズド シャツ／メイデン・カンパニー TEL. 03-5410-9777） ロングTシャツ\12,100（テイクス／シンゾーン ルミネ新宿店） ネックレス\23,100（アルト／アッシュ・ペー・フランス）

程よい丸みとボリューム感。