Ã±°ìµòÅÀ¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç¹ñÆâºÇÂ¿¤Î17¥Ù¥¤¤ò´°È÷¡ª¡ÖRosso Scuderia Service Åìµþ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÀµµ¬¥Ç¥¤¡¼¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëRosso Scuderia³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤òÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈêÊ¸Ã«¤«¤é¹¾Åì¶èÃ¤Ì¦¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ÖRosso Scuderia Service Åìµþ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎºÇ¿·CI¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿·»ÜÀß¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸Ø¤ë¡ÖRosso Scuderia Service Åìµþ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¼Ì¿¿20ÅÀ¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏ¤Ï¾²ÌÌÀÑ2,745Ö¡£¹ñÆâ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êÀµµ¬¥Ç¥¤¡¼¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1¥Õ¥í¥¢¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ°È÷¥Ù¥¤¿ô¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17¶è²è¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Çºî¶ÈÆ°Àþ¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ÊÀ°È÷¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êºÇ¿·¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥¤¥Æ¥£(Cl)¤Ë´ð¤Å¤¯ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤äÇ¼¼Ö¼°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¡£ºÇ¿·ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¥Õ¥§¥é¡¼¥êÀµµ¬¥Ç¥¤¡¼¥é¡¼¤Ç½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢À½¥ì¡¼¥¶¡¼¼°ÈóÀÜ¿¨·¿¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¥Æ¥¹¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
12Ì¾¤Î½ÏÎý¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ò´Þ¤àÁíÀª20Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¼Ö¸¡¡¦ÅÀ¸¡À°È÷¤ä°ìÈÌ½¤Íý¡¢¿·¼ÖÇ¼¼ÖÅÀ¸¡¡¢Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö²Ã½¤ÅÀ¸¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥¯¥é¥·¥±¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ°È÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Ç¯´ÖÌó2,500Âæ¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¡£
¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÈÎÇäµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢¼óÅÔ¹âÂ®9¹æ¿¼ÀîÀþ¡¦»ÞÀî½Ð¸ý¤«¤éÌó3Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÔÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÀÆàÀî¤äÀéÍÕÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â»êÊØ¤À¡£
½êºßÃÏ¡§¢©135-0053ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÃ¤Ì¦2-4-10
TEL¡§03-5534-5802
FAX¡§03-5534-5803
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18:30
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ãÅÅ¼Ö¡äJRµþÍÕÀþ¡¦ÉðÂ¢ÌîÀþ¡ÖÄ¬¸«±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ12Ê¬
¡ã¼Ö¡ä¼óÅÔ¹âÂ®9¹æ¿¼ÀîÀþ¡Ö»ÞÀî½Ð¸ý¡×¤è¤êÌó5Ê¬
