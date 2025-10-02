「孤独のグルメ」ブームから“おうちごはん”系へ。グルメドラマの主流が変化したちょっと寂しい裏事情
三谷幸喜氏脚本『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）や競馬を題材にした日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）など、華やかな話題作が多い10月期ドラマ。
その中でも地味にシリーズを重ね、密かな期待を集めているのが深夜のグルメドラマ『ワカコ酒season9』（BSテレ東）と『晩酌の流儀４』（テレビ東京）です。
『孤独のグルメ』（テレビ東京）以降、グルメドラマはジャンルが確立され、ゆるく見られるコンテンツとして人気を集めるようになりました。ですがコロナ禍以降、その潮流に変化が表れてきたことをご存じでしょうか。
◆『孤独のグルメ』に追随したドラマの過去と現在
古くから『天皇の料理番』（TBS系／1980年）や『美味しんぼ』（フジテレビ系／1994年）『味いちもんめ』（テレビ朝日系／1995年）など、料理をテーマとしたドラマは数多くありましたが、あくまでも人間ドラマやストーリーが主軸でした。
グルメを添え物としてではなく、各話のメインとして扱うことで革命を起こしたのは、前述した『孤独のグルメ』（2012年）でしょう。
実際の店を訪れ、実際に出されているメニューを食事するというセミドキュメンタリー的な試みは、その後『ワカコ酒』（2015年）や『女くどき飯』（TBS系／2015年）『いつかティファニーで朝食を』（日本テレビ系／2015年）『ラーメン大好き小泉さん』（フジテレビ系／2015年）など、追随するグルメドラマを数多く生み出しました。
『孤独のグルメ』に登場した店は、翌日から行列ができ、“聖地巡礼”として国内外から人が訪れるようになっていると聞きます。視聴者だけでなく、飲食業界内からも一目を置かれるようになる、いわば称号のようになるのだそうです。
しかし、ここ数年、実際の店を訪れる形式のグルメドラマはぐんと減りました。『きのう何食べた？season2』（テレビ東京系／2023年）などのおうちごはん、あるいは『深夜食堂５』（Netflix／2019年）のような料理人が主役となる形式が主流となっています。
◆2015年は7本→2024年は2本に減少したお店紹介系
現に、2015年には7本ほどあったお店紹介を兼ねたグルメドラマが、2024年は2本しか放映されていません。
さらに、2本のうちのひとつが『もうひとつの孤独のグルメ』という続編もの、もうひとつは登山後の食事を描く『下山メシ』（テレビ東京系）と、純粋なグルメドラマとカテゴライズできるかは微妙なラインです。グルメドラマ自体は12本と、多いにもかかわらずです。
2024年前後には『今夜すきやきだよ』（テレビ東京系／2023年）『晩酌の流儀４』（テレビ東京系／2025年）など、おうちごはん系で人気を集めた作品もあるものの、少々寂しい気がしてなりません。
◆人手不足、予算不足、物価高…生活様式の変化
店訪問スタイルからおうちごはん系が主流になったのは、やはり2020年からのコロナ禍が大きく影響しているのだそう。グルメドラマに携わった経験のあるテレビ局員のKさんはこう話します。
「飲食店の閉店が増えたこともありますが、生活様式が変わったことなども遠因としてあります。非接触接客が多くなった関係で、“ドラマ映え”する飲食店が減ってきました。
例えば、五郎さんがスマホを使って注文していたらちょっと味気ないですよね。個人店でも、ファミレスにあるネコ型配膳ロボットのような自動配膳装置を使用する店もあるくらいですから」
味やその他の雰囲気が良ければロケ協力をお願いすることもありますが、それでも難しいケースがあるといいます。
◆ドラマは圧倒的にInstagramよりコスパが悪い
「もともと、とりあげたくなるような名店はワンオペや家族経営など少人数で回していることも多いので『お客様が増えても困る』と、断られることが多いんです。しかも、ドラマ撮影は1日〜2日がかり。交渉によりますが、店をお休みにできない、従業員を確保できないなどの理由から撮影協力NGということもよくあります。
