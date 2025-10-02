¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡¦Î¹¹¥¤40Âå¤Î»ä¤¬¡Ö½©¤Ë¤³¤½¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤³¤³°Î¹¹ÔÀè¡×¤È¤Ï¡£°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ë·Ê¿§¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë
¡¡¿·Â´¤«¤é18Ç¯È¾¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¹Êó¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè18²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½©¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë¡£
¢¡½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ
¡¡Ó¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢Åìµþ¤â¤è¤¦¤ä¤¯Ä«ÈÕ¤ÎÉ÷¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊâ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤â¤¦20¿ôÇ¯Á°¡£¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï½é¤á¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É½©¤Ç¡¢³ØÀ¸Î¹¹Ô¤é¤·¤¯ÀáÌóÍ¥Àè¤ÎÎ¹¡£ÂæÏÑ¤Ç°ìÅÙ¾è¤ê·Ñ¤®¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥í¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤«¤¦³Ê°ÂÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤À¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤½¤ÎÊØ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¡Ö¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤Õ¤¿¤ê¡¢¾è¤ê·Ñ¤®ÊØ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È´Á»ú¤Ç¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç°ìÅÙ¹ßµ¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÒÏ©¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾è¤ê·Ñ¤®¤«¤ÄÆî²ó¤ê¤Î¹ÒÏ©¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤ÇÉ¬»à¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÈô¹Ôµ¡¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢24»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤È¥í¡¼¥Þ¤Î¶õ¹Á¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅþÃå¤·¤¿¤é¤â¤¦Ìë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤ê¤Ï¿¿¤Ã°Å¡£¥í¡¼¥ÞÃæ±û¤Î¥Æ¥ë¥ß¥Ë±Ø¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î²°º¬Î¢Éô²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°ìÈÕ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÁë¤ò³«¤±¤Æ³°¤òÇÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤Ë»×¤ï¤º¡¢´¶Æ°¤Î´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÆÈÆÃ¤Î¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î²°º¬¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤Ë¥ì¥ó¥¬¿§¤ÎÏ¢¤Ê¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³¹Êâ¤¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡£¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢½©
¡¡¤½¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹°ÊÍè¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤¡¢µÇ°Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢³¹Êâ¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î³¹Êâ¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÇÁ³¡Ö½©¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£ÆüÃæ¤Ç¤â20ÅÙÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤µ¤¸õ¤Ç¤¹¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£·öÁû¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿³¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀÐÂ¤¤ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë½©¤Î¸÷¤ä¹ÈÍÕ¤¬¤è¤¯±Ç¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤ËÍ¼Êý¤Î¼Ð¤á¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤È¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤½©¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò3¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¤¹¤¹¤á¥¨¥ê¥¢¡¡§½©¤Î»¶Êâ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¹ñ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼
¡¡ºÇ½é¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾®ÊØ¾®ÁÎ¤Î¤¤¤ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤â¤â¤Á¤í¤óÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Î±¿²Ï±è¤¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë½©¤Î»¶Êâ¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¡ª ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
