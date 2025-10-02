「姉弟なかよくできる日はくるのかな」悩みを吐露したら→先輩ママの断言に救われた話【ママリ】

主人公・マキノさんは、1歳の息子・へうくんと、3歳の娘・くうちゃんの育児に奮闘する日々。夫は仕事が忙しいため、ほぼワンオペ育児の毎日です。マキノさんは寝不足が続き、疲労とイライラはピークに。毎日怒鳴ってばかりで、自己嫌悪に。そこで、「がんばることを辞めよう」と決意し、夫や両親に助けを求めます。すると、少しずつ状況は好転します…。著者・マキノ(@warabeams)さんが、2歳差きょうだいの育児の大変さと成長を描いた漫画作品『二人育児のキロク』をダイジェスト版でごらんください。

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

子どもの成長に救われた

3歳のくうちゃんは、公園に行ってもお友だちと遊ぶことができず、マキノさんは付きっきりでした。そのため、せっかく公園にでかけても、ストレスが溜まるばかりでした…。



そのころに比べると、くうちゃんは劇的に成長！気の合うお友だちができ、本当によかったですね。また、マキノさんにとっても、リフレッシュする時間は大切ですね。ひとつ、悩みが解消されました。



ところが、このころマキノさんは、もうひとつの悩みを抱えていました。それは…。

「きょうだい仲良く」は、難しい？

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

きょうだいが仲良く遊んでいる姿を思い描いていましたが、実現しそうもありません。ケンカが絶えず、また危険な場面もあったため、諦めます。



子育てでは、ときには諦めも肝心ですね。

ママ友の断言に救われた

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

©warabeams

ママ友が「絶対なる」と言った通り、きょうだいで仲良く遊べることが増えました！今回も、くうちゃんの成長がきっかけでした。



子どもの年齢とともに、悩みは変化するもの。ひとつ解決しても、次の問題が起こるものです。ですが、いずれも子どもの成長とともに解消されます。そして、親も一緒に成長できるといいですよね。育児の大変さと楽しさに、共感できる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）