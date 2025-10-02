電車ゴルフ派にオススメ！リーズナブルに高級和牛を楽しめる名店

ゴルフ練習の帰りにぴったりな、がっつりと食べられる高級食材を扱う飲食店がある。

今回は、千葉ニュータウンのお店「凱旋門」を紹介します。

凱旋門

千葉・千葉ニュータウン店

極みロース2600円、極上塩タン3600円(ともに税別)／極みロースはミスジに隣接した部位のカタサンカク。焼きすぎに注意して、黄身をまとわせて食べれば至福のひととき。極上塩タンは芯の部分のみを使用している

千葉県民に熱狂的に支持されている焼肉店がある。１９７３年に千葉市南町（蘇我）で開業した「赤門」グループは、半世紀をかけて現在16店舗を数えるまでに成長した。創業者であり現会長の片岡寛晃氏は、ファミリーレストランがまだ一般的ではなかった時代に、日本ではじめて、家族で気軽に楽しめる焼肉屋を目指した。

99年には最高級黒毛和牛を堪能できる「凱旋門」をオープン。もっとも若い千葉ニュータウン店は、25年９月で４年目を迎える。国道４６４号に近く、周辺に中山カントリークラブなどのゴルフ場がひしめく立地のため、ラウンド帰りに立ち寄る人も多い。

千葉ニュータウン駅まで歩いて５分というのも、電車ゴルフ派には大きな魅力だ。山形産などのＡ５ランクの黒毛和牛を使用し、極厚のシャトーブリアンも破格値で提供。その希少部位を含む人気一番コースはなんとひとり１万円（税別）。

単品の海鮮焼に目を向けても生牡蠣や生ズワイ蟹があり、チーズチヂミ、炙り牛トロ茶漬けなど品揃えはひと味違う。地元密着で「６００年で２００店舗が目標」という遠大な会長のビジョンは、まだまだ発展途上にある。

住所：千葉県印西市中央南1-5

営業時間：11:00～22:00（L.O.21:30）

休日：無休

☎ 0476-37-4629

今月のゴルフ好き店主｜由井修さん

全国で約250 人しかいない焼肉協会認定ソムリエの由井さんは、凱旋門エリア統括マネージャー。６年前に現社長の片岡輝晃氏に誘われたのがきっかけでゴルフデビュー。ベストスコアは91。３カ月に１回ペースの社内コンペに向け、脱スライス、脱シャンクの特訓中。

いかがでしたか？ ぜひ、ゴルフ練習の帰りに立ち寄ってみてください。

文＝長岡 努

写真＝小林司