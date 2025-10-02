ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒ°æÅû²°¤Ë¡Öµþ¤Î°ïÉÊ¡×¡¡¤Ð¤é¤º¤·¤äÈ¬¤Ä¶¶¤Î¼Â±éÈÎÇä¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤¬ÂçµþÅÔÅ¸PR
¡¡¾®ÁÒ°æÅû²°¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Ë¤Ç8Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂçµþÅÔÅ¸¡×¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢¼çºÅ¤¹¤ëµþÅÔÉÜÊª»º¶¨²ñ¤Î³ÑÅÄ½áºÈ²ñÄ¹¤äÉñµ¸¡Ê¤Þ¤¤¤³¡Ë¤Î¤â¤ßÃÒ¡Ê¤È¤â¡Ë¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤é¤¬À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Íè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç47²óÌÜ¡£ÁíºÚ¤ä²Û»Ò¤Ê¤É¿©ÉÊ52¼Ò¡¢¹©·ÝÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦18¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¡¡Ì´²°¡×¡ÖÊÝÄÅÀî¤¢¤é¤ìËÜÊÞ¡×¤Ê¤É½éÅÐ¾ì¤ÎÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ð¤é¤º¤·¤äÈ¬¤Ä¶¶¤Ê¤É¤Î¼Â±éÈÎÇä¤â¤¢¤ë¡£¹©·ÝÉÊ¤ÏÀð»Ò¤ä¤Á¤ê¤á¤ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ÂÓÃÏ¤Î¤¾¤¦¤ê¤È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î30Æü¤ËËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿³ÑÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö°æÅû²°¤ÎÁÏ¶È90¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤â¤ßÃÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµþÅÔ³ÆÃÏ¤ÎÉÊ¡¹¤ò1¥«½ê¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþµÊ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤ª¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÈÅÄ½¤Ê¿¡Ë