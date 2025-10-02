＜速報＞女子ゴルフナショナルOPが開幕！ 木村彩子が単独首位浮上中 国内戦今季初の古江彩佳は正午すぎにスタート
＜日本女子オープン 初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルフのナショナルオープンが開幕し、第1ラウンドが進行している。木村彩子が16番を終えて4つスコアを伸ばし、単独首位に立っている。
【写真】純白です 金澤志奈がドレスアップ
米ツアーを主戦場にする古江彩佳は日本ツアーに今季初出場。初日は午後0時5分に1番からメルセデス・ランキングトップ2の佐久間朱莉、神谷そらとの注目グループでスタートする。先週の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」でツアー初優勝を挙げた菅楓華は午前8時00分に10番からティオフし、12番を終えて1アンダー・6位タイとなっている。男子ツアー史上初の女性プレーヤー・寺西飛香留、圧倒的な飛距離を持つアマチュア・後藤あいは1ボギー・36位タイでプレー中だ。今年の「日本女子アマ」覇者・中澤瑠来は、午後0時25分に渡邉彩香、ルーキーの中村心と初日を迎える。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子オープン 初日の組み合わせ
柔らかグリーンに短いラフ、“メジャー仕様”とは一味違うセッティング 優勝スコア＆カットラインは？
日本ツアー初戦を地元で迎える古江彩佳 得意の“秋”到来で目指す今季初V
13歳で決断した単身海外武者修行 “逆輸入アマ”横山翔亜が母国で描く夢「おうちが2つある感じ」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子ツアーのスコア速報
【写真】純白です 金澤志奈がドレスアップ
米ツアーを主戦場にする古江彩佳は日本ツアーに今季初出場。初日は午後0時5分に1番からメルセデス・ランキングトップ2の佐久間朱莉、神谷そらとの注目グループでスタートする。先週の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」でツアー初優勝を挙げた菅楓華は午前8時00分に10番からティオフし、12番を終えて1アンダー・6位タイとなっている。男子ツアー史上初の女性プレーヤー・寺西飛香留、圧倒的な飛距離を持つアマチュア・後藤あいは1ボギー・36位タイでプレー中だ。今年の「日本女子アマ」覇者・中澤瑠来は、午後0時25分に渡邉彩香、ルーキーの中村心と初日を迎える。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子オープン 初日の組み合わせ
柔らかグリーンに短いラフ、“メジャー仕様”とは一味違うセッティング 優勝スコア＆カットラインは？
日本ツアー初戦を地元で迎える古江彩佳 得意の“秋”到来で目指す今季初V
13歳で決断した単身海外武者修行 “逆輸入アマ”横山翔亜が母国で描く夢「おうちが2つある感じ」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子ツアーのスコア速報