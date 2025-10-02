¡ãÂ®Êó¡ä´ä°æÌÀ°¦¤¬¡Ö64¡×¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¢1º¹2°Ì¤ËÈª²¬Æà¼Ó¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡Ö71¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È
¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ1Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ï¥ï¥¤¤¬ÉñÂæ¤ÎÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ï11¿Í¤¬½Ð¾ì¡£9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö64¡×¤Ç²ó¤Ã¤¿´ä°æÌÀ°¦¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¤Ç²ó¤ê¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦33°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«ÆüËÜÀª¤Ï¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢´ä°æÀéÎç¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢½ÂÌî¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸åÁÈ¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÌÀ°¦¡£1ÂÇº¹2°Ì¤ËÈª²¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Á¥§¥ó¡¦¥Ú¥¤¥æ¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢2ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¿¥Ð¥¿¥Ê¥¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏÆ±½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ª¡ä¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡Ì¼Ì¿¿¡Í
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª
¢ã¼Ì¿¿¢ä½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¤Ç²ó¤ê¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦33°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«ÆüËÜÀª¤Ï¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢´ä°æÀéÎç¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢½ÂÌî¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸åÁÈ¤ÎÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬1¥¢¥ó¥À¡¼¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤À¡£8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÌÀ°¦¡£1ÂÇº¹2°Ì¤ËÈª²¬¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥é¡¦¥é¥Ã¥Õ¥ë¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Á¥§¥ó¡¦¥Ú¥¤¥æ¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢2ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¿¥Ð¥¿¥Ê¥¥È¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÏÆ±½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ãLIVE¡ª¡ä¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡ª¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«È´¤±¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥º¡Öµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¤É¤Ã¤Á¡Ì¼Ì¿¿¡Í
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà¡ª