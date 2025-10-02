サケを狩る優勝したクマ３２番の「チャンク」/T. Carmack/Katmai National Park

（ＣＮＮ）米アラスカ州のカトマイ国立公園で毎年行われている一番太ったクマを選ぶイベント「ファット・ベア・ウィーク」で、ことしは３２番のクマ「チャンク」が優勝した。

この大会はインターネット上の人気投票で争われるもので、丸々と太ったクマ１２頭がライバル同士として顔をそろえ、世界中のファンが好みのクマに投票する。

公園のライブカメラを通じ、投票者はクマが冬眠前に最後のチャンスとばかりに体重を増やすためサケを狙う様子を見守ることができる。

１週間の投票をへて、クマたちは互いに競い合い、最終的に８５６番と３２番の２匹が決勝に残った。そして、今年の優勝は３２番のチャンクだった。

チャンクの見事な体格に加えて、あごのけがでサケを食べられなくなりそうだったという物語性も投票者の心をつかんだ。

準決勝では、チャンクは、およそ７対３の割合で、「フロタト」と呼ばれる６０２番のクマを破って決勝に進出。一方の８５６番は、前年の女王である１２８番の「グレーザー」を退けて勝ち上がった。グレーザーは最後まで残った雌グマだった。

最終投票は９月３０日に行われ、チャンクが得票率６０．２％対３９．８％で８５６番を下した。投票総数はチャンクが９万６３５０票、８５６番が６万３７２５票だった。

２０１４年に始まったこのイベントは、アラスカのヒグマとその生息地について広く知ってもらう機会ともなっている。

アラスカの厳しい冬を越すため、ヒグマは巣穴で冬眠するが、事前にしっかりと脂肪を蓄えるほど生存率は高まる。特に妊娠しているクマは早めに巣穴に入るため、この傾向は顕著だ。

公園の公式サイトが「太ったクマは成功したクマ」と説明するように、参加したクマはみな勝者といえる。チャンクの写真は過去の勝者の功績をたたえる「ファット・ベア・ウィーク殿堂」に新たに加えられる。