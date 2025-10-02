米株価指数先物 時間外取引 やや軟調も限定的 格付け影響なしか 米株価指数先物 時間外取引 やや軟調も限定的 格付け影響なしか

米株価指数先物 時間外取引 やや軟調も限定的 格付け影響なしか



東京時間08:46現在

ダウ平均先物DEC 25月限 46682.00（-43.00 -0.09%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6756.25（-5.25 -0.08%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25005.75（-11.75 -0.05%）



時間外で米株はやや軟調、政府機関閉鎖が懸念されている。ただ、下値は限定的。

格付け会社フィッチは閉鎖は米経済自体への影響は限定的として、米国の格付けには当面影響しないと述べた。

