米株価指数先物　時間外取引　やや軟調も限定的　格付け影響なしか

東京時間08:46現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46682.00（-43.00　-0.09%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6756.25（-5.25　-0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25005.75（-11.75　-0.05%）

時間外で米株はやや軟調、政府機関閉鎖が懸念されている。ただ、下値は限定的。
格付け会社フィッチは閉鎖は米経済自体への影響は限定的として、米国の格付けには当面影響しないと述べた。