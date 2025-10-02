「スナックサンド」が今だけフィリングたっぷり10％増量！50周年記念商品3種が登場だよ〜。

フジパンは、2025年10月1日から「スナックサンド」誕生50周年を記念した商品3品を発売。また、新作2品も10月に登場します。

フィリング10％増量で満足感もアップ

今回発売される"発売50周年記念商品"は、フィリング10％増量＆限定パッケージの特別仕様。

「はごろもフーズ」のシーチキンとタマゴをサンドした「スナックサンドシーチキン＆タマゴ」（画像左）、コクのあるテリヤキチキンとタルタルソースを楽しめる「スナックサンド テリヤキチキン＆タルタル」（画像中央）、洋風栗あんとホイップクリームをはさんだ「黒糖スナックサンドモンブラン」（画像右）の3種が登場します。

また、10月発売の新商品も見逃せません。

「スナックサンド Wチョコ」（画像左）は、生チョコクリームとふんわりとしたチョコホイップをダブルでサンド。口当たりの異なる２つのチョコ味とふんわりとしたパンの相性を楽しめる一品です。

「スナックサンド Wカスタード」（画像右）は、なめらかなカスタードクリームとカスタード風味ホイップをダブルで味わえる商品です。 口の中で重なり合う２つの食感と上品な甘さを楽しむことができます。

いずれもオープン価格。スーパー、ドラッグストア等で購入可能です。

販売地域は沖縄を除いた全国エリア。北海道エリアは、ロバパンが「スナックサンドWカスタード」を製造します。

東京バーゲンマニア編集部