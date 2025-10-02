µ´ÌÇ¡ÔÌµ¸Â¾ë¡ÕÃº¼£Ïº¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤¿
¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·×»»¤Î»ÅÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢¿ô»ú¤ÎÂª¤¨Êý¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤¡×¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë30¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTAC½ÐÈÇ¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿À¾²¬°íÀ¿¤µ¤ó¤¬¡¢³ä¤ê»»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌµ¸Â¡É¾ë¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡Ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¸ø³«¸å60Æü»þÅÀ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï330²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Ï¤¤¤Þ¤ä3°Ì¤Ë´ÙÍî¤·¡¢1°Ì2°Ì¤ò¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê1°Ì¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ë¡£ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è³¦¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜºî¡£¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡ØÃì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤ÎÂ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¤éµ´»¦¤Î·õ»Î¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ´¤¿¤Á¤ÎÁíËÜ»³¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ´¤¿¤Á¤Ï¡Ö·ìµ´½Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ï¤ÎÎÏ¤òÁà¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¶¯À©¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Äµ´¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÌµ¸Â¾ë¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÌµ¸Â¡×¤Î¹¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¾ë¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿ô³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÌµ¸Â¡×¤Î¹¤¬¤ê¤òËÜÅö¤Ë»ý¤Ä¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À©¸æ¤¹¤ë¤ËÂ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤Þ¤¿Ìµ¸ÂÂç¡£¤Û¤ÜÌµ¿ÔÂ¢¤ÎºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Äµ´¤ÎÃæ¤Ç¶þ»Ø¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¾å¸¹¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¸»¤¬Ê¸»úÄÌ¤êÌµ¸Â¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÌµ¸Â¡Ê¤Ë»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¹Âç¤Ê¡¢¤¿¤«¤À¤«Í¸Â¤ÎÌÌÀÑ¡¦ÂÎÀÑ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ë¾ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎÌµ¸Â¾ë¤Ëµ´»¦Ââ»Î¤¿¤Á¤¬°ú¤¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌµ¸Â¾ë¤Ï¡¢°Û¶õ´Ö¤Ë°ÛÇ½¤ÎÎÏ¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¾ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤É¤³¤í¤«ÊªÍýË¡Â§¤¹¤éÌµ»ë¤·¤Æ·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Ê¿ÌÌ¾å¤ØÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ëÂç¹´Ö¤Ê¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÉô²°¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÉÔµ¬Â§¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¸±¦¤É¤³¤í¤«¾å²¼¤¹¤é¤â¤Þ¤¿¡ÖÌµ¸Â¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òÉÔµ¬Â§¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
Ãº¼£Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂâ»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÌµ¸Â¡×¤Î¾ë¤ØÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¾ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯Éô²°ÉôÊ¬¤ËÍî²¼¤Ç¤¤¿Ââ»Î¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ãº¼£Ïº¤Ï½Ä·ê¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÏ²¼¡Ê¡©¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤ØÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢Èà¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÌµ¸Â¡×¤ÎÀä·Ê¤Ï¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Íî²¼Ãæ¤ÎÈà¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Íî¤Á¤æ¤¯·ê¤ÎÄì¤Ï°Å°Ç¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Çö°Å¤¤¾ëÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤éÌÀ¤é¤«¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº¼£Ïº¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¿åÃì¡¦ÉÚ²¬µÁÍ¦¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÎÏ¤Ç½õ¤«¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«·úÊª¤Î±ï¤òÄÏ¤à¤«¡¢·õµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¾×·â¤ÇÍî²¼¥À¥á¡¼¥¸¤òÁê»¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¿ÍÆÁ¤È±¿¤¬¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ãº¼£Ïº¤ÎÃåÊª¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ½õ¤±¤¿ÉÚ²¬¤Î°®ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¿´¤ÎÀ¼¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ï»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢·àÃæ¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¤ÎÃº¼£Ïº¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5ÉÃ°Ê¾åÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÍî¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
F1¥ì¡¼¥¹ÊÂ¤ß¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ
Íî²¼Â®ÅÙv¤Ï½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙg¤È»þ´Öt¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»²ÄÇ½¡£½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¤Ï¤ª¤è¤½9.8m/s²¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¾¤ËÍî²¼»þ´Ö¤ò5ÉÃ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ¤Ï
9.8¡ß5=49(m/s)
¤È¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¶õµ¤Äñ¹³¤Ê¤É¤ò°ìÀÚÌµ»ë¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡£Ãº¼£Ïº¤ÎÂÎ½Å¤Ï¸ø¼°ÀßÄê¤Ë¤è¤ì¤Ð61kg¡£ÉÚ²¬¤ÏÉÃÂ®49m¤ÇÍî²¼¤·¤Æ¤¯¤ëÌó60kg¤ÎÊªÂÎ¤Îµ°Æ»¤òÊÒ¼ê¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÃì¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Ëö¶²¤í¤·¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉÃÂ®49m¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Â®ÅÙ¤¬¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£100mÁö¤Ê¤é2ÉÃ¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÍÎàºÇÂ®¡×¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥ÈÁª¼ê¤Î9ÉÃ58¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëÂçµÏ¿¤Ç¤¹¡£»¨¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥Ü¥ë¥È¤Î¤ª¤è¤½4.5ÇÜ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯Â®¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤äÅÅ¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê¬Â®¤ä»þÂ®¤Ï¡¢ÉÃÂ®¤ò60ÇÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¬Â®¤«¤é¡£Ãº¼£Ïº¤Î½Ö´ÖÅª¤ÊÍî²¼Â®ÅÙ¤ÏÉÃÂ®49m¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼°¤Ï49¡ß60=2,940(m/min.)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1km¤Ï1,000m¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬Â®3km¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ç¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢Ê¬Â®¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÃÊ¤Ï¸«´·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï»þÂ®¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2,940¡ß60¤Ç»þÂ®¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¾¯¤·»¨¤ËÊ¬Â®3km¤È³µ»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢
3¡ß60=180(km/h)
¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñ»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¾å¤Ç¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¹¤éÇÒ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤òÇúÁö¤¹¤ë¼Ö¤Î¡¢2ÇÜ¶á¤¤Â®¤µ¤Ç¡¢Ãº¼£Ïº¤ÏÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢°®ÎÏ±¾¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¿À·Ð¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·×»»¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥³¥Ä¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤ÏÌµ¸Â¾ë¤òÍî²¼¤¹¤ëÃº¼£Ïº¤ÎÂ®¤µ¤ò·×»»¤Çµá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÀÚÅÅÂî¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å°Å»»¤È¤«¤½¤í¤Ð¤ó¤È¤«¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤¢¤ë¡Ö·×»»¤Î¥³¥Ä¡×¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â°Å»»¤Ç·×»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¡10ÇÜ¤òºî¤ë
¢Æñ¤·¤¤·×»»¤«¤éÆ¨¤²¤ë
£¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¡×¤Çµá¤á¤ë
¤Þ¤º¡¢¡Ö10ÇÜ¤òºî¤ë¡×¤«¤é¡£»ä¤ÏºÇ½é¡¢Ãº¼£Ïº¤ÎÍî²¼Â®ÅÙ¤òÊªÍý¸ø¼°¡Öv=gt¡×¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢9.8¡ß5¤Î·×»»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾®¿ôÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤ê¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö10ÇÜ¤òºî¤ë¡×¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£ÌµÍý¤ä¤ê¡Ö¡ß10¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï9.8¡ß5¤ò¡¢9.8¡ß10¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï·×»»·ë²Ì¤¬¸µ¤Î¼°¤È°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£2ÇÜ¤âÂç¤¤Ê¿ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë2¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡¢Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢
9.8¡ß5=9.8¡ß10¡à2
¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£10ÇÜ¤Î·×»»¤Ê¤é¡¢¾®¿ôÅÀ¤ò¤Ò¤È¤Ä±¦¤Ë¤º¤é¤¹¤À¤±¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏËöÈø¤Ë0¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤À¤±¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£9.8¡ß10=98¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò2¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¤Ê¤éÌä¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤ë
¤Ç¤â¡¢98¤ò2¤Ç³ä¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÆñ¤·¤¤·×»»¤«¤éÆ¨¤²¤ë¡×¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£98¡à2¤ä49¡ß60¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥¥ê¤Î¤¤¤¤¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¨¤¤¤ä¤Ã¤È¥¥ê¤Î¤¤¤¤¿ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢98¡à2¤Ï100¡à2¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£49¡ß60¤â50¡ß60¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢Á°¼Ô¤Ï50¡¢¸å¼Ô¤Ï3,000¤ÈÅú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ç·×»»¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
98¡à2¤ò100¡à2¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡³ä¤é¤ì¤ë¿ô¤Ë¡¢2¤òÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±°ú¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢2¤òÂ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¤ò°ú¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2¡à2=1¤Ç¤¹¤¬¡¢³ä¤é¤ì¤ë¿ô¤Ë2¤òÂ¤·¤¿4¡à2=2¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢6¡à2=3¤Ç¡¢8¡à2=4¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö³ä¤é¤ì¤ë¿ô¤ËÂ¤·¤¿¿ô¤ò¡¢³ä¤ë¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±·×»»·ë²Ì¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¹¤ë¡×¥ë¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢50-(2¡à2)=50-1=49¤¬Åú¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢49¡ß60¤ÎÊý¤â¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£49¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÀË¤·¤¤¿ô¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç50¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡£50¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥³¥Ä¡¡Ö10ÇÜ¤òºî¤ë¡×¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡¢¡ß100¤òºî¤ê¡¢³Ú¤Ë·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤½50¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£50¡ß60¤ËÆÉ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢50¡ß60=3,000¤È¤«¤Ê¤ê·×»»¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º¹¤·°ú¤¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
49¡ß60¤Ï¡¢Á°¸åµÕ¤Ë¤·¤Æ60¡ß49¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤â·×»»·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö49¸ÄÆþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬60´Ì¤¢¤ë¡×¤Ç¤â¡Ö60¸ÄÆþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬49´Ì¤¢¤ë¡×¤Ç¤â¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÁíÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï49´Ì¤·¤«¤Ê¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ò¡Ö50´Ì¤¢¤ë¡×¤È¿ô¤¨´Ö°ã¤¨¤Æ·×»»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£60¡ß50¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É60¸Ä¤À¤±Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢60¸Ä°ú¤»»¤·¤Þ¤¹¡£3,000-60=2,940¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤·×»»·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Å»»¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¼ê¤òÈ´¤¯¡×¤³¤È
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í·×»»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂÎ¤Ï¡Ö·×»»¤·¤ä¤¹¤¤¿ô¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤éÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬´Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ª»¡¤·¤ÎÄÌ¤ê¡¢·×»»¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤È¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤Ç·×»»¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤à¡×¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤ä¸¦µæ¤ÇÉ¬Í×¤Ê·×»»¤ÏÀµ³ÎÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤Êª¤Ø½Ð¤¿¤È¤¡Ö298±ß¡×¤È¤«¡Ö1,980±ß¡×¤È¤«¤ò1±ßÃ±°Ì¤ÇÀµ³Î¤Ë·×»»¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥Ä£¡Ö¡Ø¤¶¤Ã¤¯¤ê¡Ù¤Çµá¤á¤ë¡×¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¡¢Ãº¼£ÏºÍî²¼Â®ÅÙ¤Î»þÂ®¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï2,940¡ß60¤ò·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀµ³Î¤ÊÂ®ÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Âç»¨ÇÄ¤Ë¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Ï¤º¡£¤Ê¤é¡¢2,940¡ß60¤ò3,000¡ß60¤ËÆÉ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ê¬Â®2,940m¡ß60¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»þÂ®176.4km¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾Æü¾ï¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð180¤â176.4¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¡×¤ÎÈÏáÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥³¥Ä¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤ÊªÃæ¤ËºâÉÛ¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£298±ß¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö298±ß¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë¤«¡×¤Ê¤Ï¤º¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢298±ß¤ò300±ß¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
·×»»¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£·×»»¤¬¹¥¤¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£·×»»¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥Ä¤ò¼«ÎÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·×»»¼«ÂÎ¤ÎÂ®¤µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢³Ú¤ò¤¹¤ë¹©É×¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤À¤±¿ô»ú¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë