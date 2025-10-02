２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比１８５円高の４万４７３６円０３銭と反発して始まった。



前日の米株式市場で主要株価３指数はそろって上昇し、ＮＹダウは連日で最高値を更新した。米連邦政府の予算が失効し、政府機関の一部が閉鎖されたものの、短期間で状況は打開に向かうとの期待感もあって投資家のリスク選好姿勢が続いた。また、９月のＡＤＰ全米雇用リポートで非農業部門の雇用者数が前月比で減少となったことを背景に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内２回の利下げシナリオが改めて意識され、全体相場をサポートした。ＡＤＰ全米雇用リポートの公表を受けて外国為替市場では一時１ドル＝１４６円台半ばまでドル安・円高に振れたが、足もとでは１４７円ちょうど近辺まで戻している。これらを背景に、東京市場では主力株を中心に買い戻しが優勢となっている。



出所：MINKABU PRESS