熱帯低気圧 a
2025年10月02日07時05分発表

【写真を見る】新たな”台風のたまご”がきょうにも台風に　今後の進路と勢力を詳しく　最大瞬間風速50メートルまで発達予想　気象庁発表データ

02日06時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯14度35分 (14.6度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

02日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経126度20分 (126.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

■03日、4日の予想


種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度35分 (16.6度)
東経123度40分 (123.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

04日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度00分 (18.0度)
東経118度40分 (118.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

■5日に強い勢力に

種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯19度30分 (19.5度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)
暴風警戒域    全域 280 km (150 NM)

06日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯21度10分 (21.2度)
東経108度20分 (108.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)

■7日に熱帯低気圧に

07日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯22度10分 (22.2度)
東経103度30分 (103.5度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)