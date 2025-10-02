新たな”台風のたまご”がきょうにも台風に 今後の進路と勢力を詳しく 最大瞬間風速50メートルまで発達予想 気象庁発表データ
熱帯低気圧 a
2025年10月02日07時05分発表
02日06時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯14度35分 (14.6度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
02日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経126度20分 (126.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
■03日、4日の予想
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度35分 (16.6度)
東経123度40分 (123.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
04日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度00分 (18.0度)
東経118度40分 (118.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
■5日に強い勢力に
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯19度30分 (19.5度)
東経113度20分 (113.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
暴風警戒域 全域 280 km (150 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)
東経108度20分 (108.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
■7日に熱帯低気圧に
07日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯22度10分 (22.2度)
東経103度30分 (103.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)