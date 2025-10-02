「男の子って可愛くないでしょ？」ママ友よ、なんて無神経な発言をするの！ でも数年後『予想外の展開』に

「男の子って可愛くないでしょう？」

支援センターで出会ったママ友が放った衝撃の一言に、モヤモヤを抱えたある女性。

しかし数年後、思いがけない再会によって、意外な展開を迎えることになります──。

今回は、筆者の友人から聞いた“ママ友との子育てエピソード”をご紹介します。

ママ友に「うちの子は女の子でよかった！」とマウントされ……

人は、経験して初めて気づけることがあります。

それ以来、そのママ友とはときどき会う関係に。

あのときのモヤモヤも、今では笑い話にできるほどの距離感で付き合えるようになりました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。