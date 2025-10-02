¡ÚÆ²ËÜ¸÷°ì ¥³¥ó¥Þ°ìÉÃ¤Î×ò¹ûWeb¡Û¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤¬F1½ªÈ×Àï¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦Âç»ö¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡Ö³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Ë´·¤ì¡¢Ä´»Ò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¸þ¤¡£ÈàËÜÍè¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì
Ï¢ºÜ¡ÚÆ²ËÜ¸÷°ì ¥³¥ó¥Þ°ìÉÃ¤Î×ò¹ûWeb¡ÛRACE36
Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¡Ê·è¾¡9·î21Æü¡Ë¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Á°Àï¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤ËÂ³¤2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¤Ä¤Î¤À¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¸å¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥¶¥ë¥È¤È¤Ê¤ë6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³ÑÅÄÁª¼ê
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤À¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤ÏÍ½Áª¤È·è¾¡¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµÊ¤·¡¢¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¡£¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤â7°Ì¤¬Àº°ìÇÕ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
º£½µËö¤Ë¤ÏÂè18Àï¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¡Ê·è¾¡10·î5Æü¡Ë¤¬¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤âÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï²äÁ³¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?
¢£2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ª
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤¬Âè17Àï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç¥Ý¡Ý¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥¤¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢Á°Àï¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤«¤é2ÀïÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò³Ú¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë"¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó"¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦Ã¯¤âÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÍ½Áª¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤ÏÉ÷¸þ¤¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ä¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤¬Â³½Ð¡¢ÀÖ´ú¤Ç6²ó¤â¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁªÃæ¤ËÀÖ´ú¤¬6²ó½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ç¡¢Í½Áª¤ÏÄÌ¾ï1»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë2»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº®Íð¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¤ò¤³¤È¤âÌµ¤²¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤ËÍ½ÁªºÇ¸å¤ÎQ3¤ÏÉ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¸±«¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬¤É¤ó¤ÊµóÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤ÏÏ©ÌÌ¤Î¾õ¶·¤È¥Þ¥·¥ó¤ÎÆ°¤¤òÂª¤¨¤ë´¶À¤È¤¤¤¦¤«¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç°µ´¬¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¡¦¥¦¥£¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡ª
¤Û¤«¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤ÊµóÆ°¤ò¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÁà¤ë¤³¤È¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥º¥Ð¤Ã¤È¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾Ç¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï»õ¼Ö¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¯¡¼»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¤ÏÄã¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥óÅª¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¶ì¼ê¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÀ¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤âÂ®¤¤ËüÇ½¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«2Âæ¤½¤í¤Ã¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤¬¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤¬Í½Áª¤ÇÃ±ÆÈ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµÊ¤·¤Æ9ÈÖ¼ê¤ËÄÀ¤ß¡¢·è¾¡¤Ç¤â¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡Ë¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¼þÌÜ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÃ±ÆÈ¥¯¥é¥Ã¥·¥å......¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆËÞ¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤ÏÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í½Áª¤Ç7ÈÖ¼ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°¤òÁö¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥óÁª¼ê¤ä³ÑÅÄÍµµ£Áª¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤È¤Îº¹¤ò6ÅÀ¤·¤«½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê324ÅÀ¡¢¥Î¥ê¥¹Áª¼ê299ÅÀ¡Ë¡£
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤È¤ÎÆÀÅÀº¹¤Ï69ÅÀ¡£
¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤¬»Ä¤ê7Àï¤Ç¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·µÕÅ¾¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤ÏÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼¡¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤»Ô³¹ÃÏ¥³¡¼¥¹¤Ï¥Ï¥¤¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¥Ô¥¢¥¹¥È¥êÁª¼ê¤ä¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤ËÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬F1¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦Âç»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³ÑÅÄÁª¼ê¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¸å¥Ù¥¹¥È¤Î£¶°ÌÆþ¾Þ
³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¸å¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥¶¥ë¥È¤È¤Ê¤ë6°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£º£²ó¤â³ÑÅÄÁª¼ê¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥É¥¥É¥¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥êÁª¼ê¤ä¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ëÁª¼ê¤È¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ê¥¸¥ê¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤â¤·¤ó¤É¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢......¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¥¿¥¤¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP½ªÎ»¸å¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¡£¡ÖRed Bull Apex Takeover with Yuki Tsunoda¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²¡¼¥à¡ØApexLegends¡Ê¥¨¡¼¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿
Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥½¥óÁª¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹ªÌ¯¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥½¥óÁª¼ê¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯·×»»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢DRS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸å¤í¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤ËºÇ¾®¸Â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â³ÑÅÄÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º°·¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬Á°Àï¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤ÆÂ¿¾¯¤Ï¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë·àÅª¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦»Ä¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤¬F1¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç3°ÌÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥ÄÁª¼ê¤¬¤¤¤¤Îã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ó¥ÄÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤«¤é¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÆ»¶ñ¡Ê¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Ë4Ç¯¿¶¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÁö¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¶ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸÷¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥µ¥¤¥ó¥ÄÁª¼ê¤Ï¥Ð¥¯¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¤Î¥Þ¥·¥ó¤È¥Ð¥¯¡¼¤Î¥³¡¼¥¹ÆÃÀ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½Áª¤Ç2ÈÖ¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢º£¤ÎF1¤ÏÀÜÀï¤ÇÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢DRS¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤â¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ÑÅÄÁª¼ê¤ä¡¢º£²ó¤Î¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å¼ê¸å¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¤ÇÁ°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï½µËö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ë½çÄ´¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤â²þ¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¶âÍËÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤«¤é·è¾¡¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤ó¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¤½¤Àµ¤ò¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀïÎ¬¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Ë´·¤ì¡¢Ä´»Ò¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¸þ¤¤Ç¤¹¡£ÈàËÜÍè¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¤Ç¸åÈ¾Àï¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ì¤Ð¼«¤º¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÄ´»Ò¤Ç1¤Ä1¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾åÃ£¤·¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿
