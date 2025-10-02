¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×Â´¶È¤·¤¿TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡ÖËÜÊª¤Î¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡ª¡×
TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9·î28Æü¤ËÂ´¶È¤·¤¿Æ±¶É·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö6Ç¯È¾·È¤ï¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö°·¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë°¦¤ò»ý¤Á¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÌÌÇò¤¬¤ëÈÖÁÈ¡£»ä¤âÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç!¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°¦¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¬¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Â£¤é¤ì¤¿²Ö¤ä½Ð±é¼Ô¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î¤ª2¿Í¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹¬¤»¼Ô¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎËÜÊª¤Î¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹!¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÞÏÀ¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ë!¡¡»ä¤é¤·¤¯¡¢¼¡¤Ë¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë6Ç¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£