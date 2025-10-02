SNSで報告

9月に行われた陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）の女子100メートル障害で準決勝に進出した中島ひとみ（長谷川体育施設）が、自身のインスタグラムでナイキと契約したことを報告。ビッグニュースにファンからも様々な声が上がった。

中島が9月30日に自身のインスタグラムを更新。「ナイキファミリーに加入しました。その一員になれたことを誇りに思います。新たな章の始まり」とつづり、ナイキのジャージに身を包んで笑みを浮かべる写真などを投稿した。

また、1日には自身のXで「この度NIKEと契約させていただきました。 これからの新たな挑戦をNIKEと共に走れる事を誇りに思います」と報告した。

東京で開催された世界陸上では初めて日の丸を背負って、準決勝に進出。準決勝のスタート前に名前をコールされた際には、人気アニメ「鬼滅の刃」に登場する猗窩座のポーズを披露して話題になった。

30歳のハードラーのビッグニュースにネット上のファンも反応した。

「世界のナイキに世界のひとみちゃん 最強コラボおめでとうございます」

「ヤバすぎヤバすぎ 心からおめでとうっ!!」

「素晴らしいですね！ますますの活躍期待してます」

「可愛らしい NIKEメンバーおめでとうございます」

「凄い！ おめでとうございます」

中島は世界陸上後に全日本実業団選手権に出場。予選で12秒91をマークし、決勝は欠場。5日の国民スポーツ大会にもエントリーしている。



（THE ANSWER編集部）