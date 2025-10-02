レッズとのWCS第2戦

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行う。試合前、レッズのテリー・フランコーナ監督は、好調の大谷翔平投手を敬遠するかと質問を受け、「冗談だろう？」と否定した。

大谷は前日の初戦で2本塁打と大爆発。10-5の快勝に貢献していた。米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、第2戦前に会見を行ったフランコーナ監督の映像を公開。強力打線を有するドジャースだが、大谷を敬遠するか聞かれると、表情を崩さずこのように答えた。

「冗談だろう？ ムーキー・ベッツやフレディ・フリーマンの存在を知っているか？」

大谷に続く2人への敬意を忘れなかったフランコーナ監督。「それは非常に悪い判断だと思う。オオタニは本当に危険な打者だが、今シーズンは185度三振もしている」とデータを持ち出して指摘し、「我々はそこを突かなければならない。あの打線で誰かを歩かせ始めれば、それは自らトラブルを招くことになる」と説明していた。



