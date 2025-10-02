か、か、かんわいいぃぃぃ♡【3COINS】ピクニックが盛り上がる！「新作アイテム」

公園でのピクニックをより盛り上げたい時には【3COINS（スリーコインズ）】の「新作アイテム」が頼りになりそう。可愛らしいデザインなのにプチプラな、ドリンクホルダーやウッドテーブルがラインナップ。記念写真を残したい時にもうってつけです。

グレーにグリーンのロゴがあしらわれた可愛らしいドリンクホルダー。持ち手付きで6本のドリンクが入れられるため、まとめて運べて移動時の負担を減らしてくれそうです。値段は\550（税込）。ドリンクを支える部分と差し込んだ底面の凹みで、転倒を防いでくれそうなところも魅力的です。

ナチュラル感たっぷりな「ニュアンス折りたたみウッドテーブル」

波のような曲線の効いたデザインがキュートなこちら。木目がナチュラル感たっぷりなウッドテーブルは、置くだけでピクニックの気分を盛り上げてくれそうです。値段は\1,650（税込）。公式サイトによれば「脚を開くだけで簡単にセットできる折りたたみ式」と、使い勝手の良さもうかがえます。記念写真にも映えそうなアイテムをぜひお見逃しなく。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino