明日の『ばけばけ』成長した“トキ”高石あかり、借金返済のため働き手となる婿をとることを提案
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（第5回）が10月3日に放送される。
【写真】借金返済のため、働き手となる婿をとることを考えるトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第5回あらすじ
明治19年。成長したトキは、借金を返すために親戚の雨清水傳（堤真一）が経営する機織り工場で働いていた。しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。そこに、借金取り・森山（岩谷健司）が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。
そんな中、トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案。同僚のチヨ（倉沢杏奈）、せん（安達木乃）とまずは有名な恋占いをすることになるのだが…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
