◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦 カブス０―３パドレス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスがパドレスとのワイルドカード第２戦、４安打に抑えられて０―３で完敗。対戦成績は１勝１敗となった。第３戦パドレスはダルビッシュ有が先発する（カブスは未定）。

パドレスは初回連打にダブルスチールでつかんだチャンスにメリルの犠飛で先制。５回には１死一塁から２番アラエスが送りバントを決めた２死二塁で主砲マチャドが、２番手で登板し３イングを０に抑えていた今永昇太から左翼席に２ラン本塁打をたたき込んだ。

今永は４回３安打２失点２四球３奪三振。今季苦しめられた一発を、大一番でも食らってしまった。カウンセル監督は「とても良い投球をしていたと思う。球も鋭かった。四球はあったけれど、それも全力の結果だったと思う。全体的にボールは良かった」。マチャドへからの本塁打については「結果だけ見れば、（敬遠など）別のことをすべきだったんだろう。ただ、シンプルにショウタへの信頼だった。良い投球をしていたと思ったし、ボールも走っていた。残念ながらミスをしてしまった」と振り返っていた。