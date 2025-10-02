米大リーグは１日（日本時間２日）、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ（３回戦制）の第２戦でドジャース（西地区１位）がレッズ（中地区３位）と本拠地ロサンゼルスで対戦する。

ドジャースが連勝で地区シリーズ進出を決めるのか、レッズが雪辱して第３戦に持ち込むのか。スタメンが発表され、前日の第１戦で２本塁打の大谷翔平が１番指名打者で出場する。ドジャースの先発投手は今季１２勝の山本由伸で、試合開始は日本時間午前１０時８分の予定。（デジタル編集部）

レッズの先発マウンドはリテル。今季途中に先発補強のためにレイズから移籍した右腕で制球力に優れ、１０勝を挙げている。

両チームのスタメンは以下の通り。ドジャースは前日に２本塁打のＴ・エルナンデスが４番に入った。本塁打を打ったエドマンは先発メンバーから外れた。後がないレッズは上位打線を大きく組み替えてきた。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷翔平、２番遊撃ベッツ、３番一塁フリーマン、４番右翼Ｔ・エルナンデス、５番三塁マンシー、６番中堅パヘス、７番左翼Ｅ・エルナンデス、８番二塁ロハス、９番捕手ロートベット

▽レッズ：１番中堅フリードル、２番左翼ステア、３番ＤＨラクス、４番右翼Ａ・ヘイズ、５番一塁スチュワート、６番遊撃デラクルス、７番捕手スティーブンソン、８番三塁Ｋ・ヘイズ、９番二塁マクレーン