大阪府東大阪市の住宅で女性が死亡しているのが見つかった事件で、府警は２日、この住宅に住む元交際相手の飲食店経営、永久寛史容疑者（５１）を殺人容疑で逮捕した。

調べに「感情が暴発して刺した」と容疑を認めているという。

発表では、永久容疑者は１日午前１１時３０分〜午後１時３５分頃の間、同市箱殿町の自宅で、住所不詳、無職佐藤ありささん（３３）の腹部などを刃物で複数回刺すなどして殺害した疑い。永久容疑者宅は１階が飲食店、２、３階が住居部分で、２人は過去に同居していたという。

永久容疑者は１日午後１時３５分頃、枚岡署に「人を刺した」と出頭。同署員らが現場に駆けつけると、３階の一室で血を流してあおむけに倒れている佐藤さんを見つけた。室内には血のようなものが付いた包丁があり、佐藤さんの腹部など十数か所に刺し傷や切り傷が確認されたという。

府警によると、佐藤さんは友人男性に車で送られ、永久容疑者宅を午前１１時３０分頃に訪問。友人男性は佐藤さんが戻らないことから、午後１時５０分頃に「友人が監禁されているかもしれない」と１１０番していた。永久容疑者は逮捕前の任意聴取に「自宅で（佐藤さんと）話していて次第にもみ合いになり、腹が立って包丁で何回か刺した」と供述したといい、府警が経緯を調べている。

◇

２０２２年６月〜今年９月、佐藤さんから「永久容疑者に胸ぐらをつかまれた」などの相談が３回、「口論になった」とする１１０番が２回あり、府警は永久容疑者に口頭注意などをしていたという。佐藤さんに被害届の提出を促したが、提出の意思がなかったとしている。

府警は当時の対応について、「被害者の意向に沿って対応していた。コメントは差し控える」としている。