「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉中京２歳Ｓ３着のマイケルバローズ（牡、上村）は、引き続き岩田望とのコンビでデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ向かう。

８月札幌で未勝利戦を勝ったファニーバニー（牝、杉山佳）は、もみじＳ（１９日・京都、芝１４００メートル）へ。

半姉に１９年阪神ＪＦ覇者レシステンシアがいるバルセシート（牡、父キズナ、松下）は１３日の京都６Ｒ（芝１６００メートル）でデビュー予定。「ひと夏を越して馬体も増えました。順調です」と松下師。

〈美浦〉サウジアラビアＲＣ（１１日・東京、芝１６００メートル）の１週前追い切り。８月の新潟未勝利戦を勝ち上がったガリレア（牡、清水英）はＷで６Ｆ８５秒１−１２秒１を計時。「攻め駆けしない馬が（サフラン賞２着の）ベレーバスクと併せるようになって動くようになってきた」と清水英師。同じく８月新潟で初勝利を飾ったニシノエースサマ（牡、鹿戸）もＷで追われ、６Ｆ８４秒８−１１秒６。「前走後にひと息入れましたが、ここを目標に順調に来ています」と鹿戸師。

９月２８日の中山でデビュー勝ちを収めたサノノアルペン（牡、尾形）はいったん放牧へ。オキザリス賞（１１月９日・東京、ダート１４００メートル）を視野に調整される。