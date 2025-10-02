道の駅のプロが教える「いま行くべき3駅」。 一年中牡蠣が美味しい、ジップラインと美人の湯、なると金時スイーツ天国etc.
なにもかもが値上がりし、海外はおろか国内旅行まで縁遠くなってしまった人も多いだろう。そんな方にオススメしたいのが、地域のおいしいものや見どころが凝縮した、コスパ最高の道の駅を訪ねる旅だ。
全国に1230駅ある道の駅から、道の駅のプロが、いま行くべきおすすめの3駅を紹介する。
◆1年365日、牡蠣料理が食べられるグルメ道の駅！ 「厚岸グルメパーク」（北海道）
牡蠣の旬は「er」のつく月と聞いたことがないだろうか。英語で語尾にerがつくSeptember（9月）からDecember（12月）までの4カ月が牡蠣の美味しい季節といわれている。
しかし、厚岸（あっけし）の牡蠣は例外。厚岸湖と厚岸湾が交わる汽水域に広がるこのエリア特有の大きな温度差を生かして、牡蠣の産卵時期を調整。
産卵後に身が痩せるという現象をコントロールすることで、一年中牡蠣を出荷できるようになった。
そのため厚岸では「erの法則」が当てはまらず、一年中、新鮮な牡蠣を食べることができる。春夏はサッパリ系、秋から甘みが増し、冬になると濃厚な甘さの牡蠣になるといわれている。
そんな厚岸の牡蠣を存分に味わえるのが道の駅「厚岸グルメパーク」である。
1階の物産館には地元産の海産物や加工品がずらりと並び、なかでも目を引くのが牡蠣を使った佃煮、オイスターソース、燻製など牡蠣づくしの商品だ。
「オイスターカフェ」では、牡蠣の唐揚げを使った「オイスタードッグ」などドライブの休憩中に食べられる軽食を用意。
小さな水族館「プティ」もあって、水槽のなかで牡蠣が養殖されている姿が見られる。厚岸ではホタテ貝の上に牡蠣の稚貝を付着させて養殖。牡蠣養殖のマメ知識がつけられる展示もある。
2階に上がると魚介市場があり、ここでも牡蠣を中心に旬の魚介類が並ぶ。お土産として購入するのはもちろんのこと、隣接する「炭焼 炙屋」へ持ち込めば、その場でBBQできる。
自分の好きなものだけ、それも新鮮な魚介類を味わうことができる（別途持ち込み料が必要）。
◆ウィスキーにカレーも！ 大人も子供も大満足
2階には炭焼炙屋のほかに2店舗の食事処があってそちらもおすすめだ。
「オイスターバール ピトレスク」では、牡蠣を使ったピザやパスタが味わえるほか、全国的に人気で品薄の「厚岸ウイスキー」も飲める。
「厚岸ウイスキーの飲み比べセット」があるのがうれしい。
「レストラン エスカル」はとにかくメニューが豊富。和・洋食のどちらも食べられるので、いろいろあるメニューのなかから選びたい人向けだ。
安くて新鮮で美味しい牡蠣を食べるなら断然おすすめの道の駅である。
道の駅DATA
厚岸グルメパーク
軽食・レストラン＝〇 産直市場＝○ 温泉（入浴施設）＝× 足湯＝× 宿泊施設＝× キャンプ場＝× RVパーク＝× ドックラン＝× 観光案内所＝○
駐車場＝普通車105、大型車4、障碍者用2台 営業時間9:00〜19:00（4月は〜18:00、10〜3月は10:00〜18:00）※売店、レストランなど施設によって異なる。休＝月曜（祝日の場合は翌日）
◆全長137mのジップラインのあとは、天然温泉でリフレッシュ！ 「こすげ」（山梨県）
山梨県の北東部、小菅村にある道の駅「こすげ」は、東京都と埼玉県の県境に近い、山あいの静かな場所に位置する。
周辺は秩父多摩甲斐国立公園の自然に包まれ、多摩川の源流部にあたる清流や大菩薩峠など見どころの多いエリアだ。
この道の駅には「フォレストアドベンチャー・こすげ」が隣接している。フランス発祥のアウトドアパーク「フォレストアドベンチャー」のひとつで、自然の森を舞台にした本格的なアスレチック体験ができる人気スポット。
