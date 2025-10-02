（MCU）次のクロスオーバー超大作『／ドゥームズデイ』のアンソニー＆ジョー・ルッソ監督が、同作からの画像をInstagramにて新たに公開した。作品のヒントが隠されているのか……？

ルッソ兄弟が投稿したのは、撮影スタジオと思われる一枚のモノクロ写真。投稿には「目を凝らして……（Look hard...）」と添えられている。画面の中央に腰掛けているのはジョー・ルッソだろう。一見、何の変哲もない一コマに見えるのだが……。

この投稿をInstagramで見る

ルッソ兄弟は、2018年の『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』製作時にも、同じように撮影スタジオからの写真を投稿したことがある。海外では、今回の写真に重要な情報が隠されているに違いないのと考察が登場。YouTubeチャンネルの「」は、画面左側の大きなスタンドが「A」を表しており、奥の湾曲した壁に配置された「＋」マークをつなげると「V」になり、そして右側の骨組が「X」を模っている、つまり「A V X」で「Avengers vs X-MEN」を示唆しているとの説を掲げている。うーん、考えすぎではないだろうか。

なおルッソ兄弟は、以前にも『ドゥームズデイ』現場から謎の画像を投稿。何やら白い文字か記号が描かれた写真で、『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に登場したリード・リチャーズの黒板の一部と見られている。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月17日、日米同時公開。引き続き、監督から投下されるヒント（？）に注目したい。