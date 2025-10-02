MEOVVの日本人メンバー・アンナ、儚げな色香漂わせる…透けた“ランジェリー風衣装”姿【PHOTO】

ガールズグループMEOVVのメンバー、アンナが儚い美しさを披露した。

【写真】アンナ、ウエストを惜しげもなく披露

去る9月30日、アンナはMEOVVの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、「ありがとうございます」という文章とともにラグジュアリーブランド「Chloé（クロエ）」とクリエイティブディレクターのシェミナ・カマリのアカウントをタグ付けした。

公開された写真は、「Chloé」のキャンペーン撮影の裏側を捉えたものである。アンナは同ブランドのアンバサダーに抜擢された。アンバサダーになった唯一のK-POPアイドルである。

（写真＝MEOVV Instagram）アンナ

写真のなかのアンナは、紫色のふんわりとしたミニワンピースやレースの装飾が施されたシルクワンピースなどを着用している。天使のような儚い美しさがブランドのイメージと完璧な調和を成している。

投稿を目にしたファンからは、「アンナ姫」「ほんとに世界一大好き」「可愛い」といった反応が寄せられていた。

なお、アンナが所属するMEOVVは、来る11月14〜15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」に参加予定だ。