449馬力「直6ターボ＋電動スーチャー」搭載！ 新「スポーツカー」発表！ 黒仕様のスポーティな“内外装”採用のメルセデスAMG「CLE 53」マヌファクトゥーア エディション登場

マットグレーのボディにイエローアクセントをまとう精悍な限定モデル

メルセデス・ベンツ日本は2025年9月18日、新型2ドアクーペ「Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC＋ Coupe（メルセデスAMG CLE 53 4マチック＋クーペ）」の特別仕様車「MANUFAKTUR Edition（マヌファクトゥーア エディション）」を発表しました。

全国100台の限定販売で、同日より正規販売店とオンラインショールームで受注を開始しています。

メルセデスAMGの特別仕様車「CLE 53 マヌファクトゥーア エディション」

【画像】カッコイイ！ これがメルセデスAMGの新「スポーツカー」です！ 画像で見る（21枚）

CLEは、これまでCクラスとEクラスにそれぞれ存在したクーペモデルを統合して誕生した新世代の2ドアクーペです。

その高性能バージョンにあたるメルセデスAMG CLE 53は、3リッター直列6気筒エンジンにターボと電動スーパーチャージャー、ISGを組み合わせ、最高出力449馬力・最大トルク560Nm（オーバーブースト時600Nm／約10秒間）を発生します。

今回発表されたマヌファクトゥーア エディションは、このCLE 53 4マチック＋クーペをベースに内外装を特別に仕立てたモデルです。エクステリアはマット塗装「マヌファクトゥーア グラファイトグレーマグノ」をまとい、サイドには専用のイエローデカールを配置。

また、「AMGナイトパッケージ」によりフロントスプリッターやラジエーターグリル、ウインドウトリムなどがブラックやダーククローム仕上げとなり、精悍さを際立たせています。

さらにAMGカーボンドアミラーやカーボンファイバースポイラーリップなどのカーボンパーツを採用し、軽量性とスポーティさを強調。足元にはリム部分をイエローで彩った20インチ鍛造AMGホイールを装備しました。

インテリアもダークカラーを基調にイエローアクセントで統一。ヘッドレスト一体型のAMGパフォーマンスシートにはイエローステッチ入りナッパレザーを採用し、シートベルトもイエローでコーディネートされています。

シートベンチレーターやエアバランスパッケージも標準装備され、快適性も確保しました。

走行性能面では「AMGダイナミックプラスパッケージ」を標準装備し、AMGダイナミックエンジンマウントなどによってよりダイレクトでスポーティな走りを実現。専用インドアカーカバーも付属し、所有満足度を高めています。

購入は正規販売店のほかオンラインショールームでも可能で、10万円の予約金で車両を確保できる「Web商談予約」にも対応。さらに新車購入から3年間、走行距離無制限の保証・メンテナンスが付帯する「メルセデス・ケア」も標準で含まれます。

販売台数は全国100台限定で、左ハンドル30台、右ハンドル70台を用意。価格(消費税込)は1646万円で、納車は2025年9月以降に予定されています。