◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 カブス0―3パドレス（2025年10月1日 シカゴ）

カブスは1日（日本時間2日）、本拠でパドレスとワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を戦い、0―3で敗れた。対戦成績は1勝1敗となり、2日（同3日）の第3戦に勝利を収めたチームがディビジョンシリーズ（DS）へと進む。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場し、3打数1安打。また、今永昇太投手（32）は2番手として、2回から登板し、4回を3安打2失点だった。

鈴木は通算65勝右腕のシースに対し、2回先頭の第1打席ではスライダーを空振り三振。0―1の4回2死からの第2打席では同じくスライダーを捉え、左翼線への二塁打を放った。しかし、この日は打線を「線」としてつなげることが困難だった。

チームはパドレス投手陣の前にわずか4安打で無得点。鈴木も0―3の9回1死一塁の場面で打席に立ち、スアレスの前に遊ゴロ併殺打に倒れ、最後の打者となった。二遊間への強烈な打球は遊撃手の好守に阻まれた。試合後は、悔しさを押し殺し「しっかりと捉えたが、打球が上がらなかった」と一言、コメントを残した。

前日の第1戦では0―1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるPS1号の同点ソロを放つなど、3打数1安打1打点、1本塁打の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。球団によると「シーズンを4戦連続本塁打で終え、ポストシーズン初戦に本塁打を放った選手はMLB史上初」という快挙だった。超短期決戦は“負ければ終わり”の局面まで状況を進めることとなった。鈴木が正念場で真価を発揮する。