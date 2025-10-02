宝塚歌劇団「雪組」次期トップ娘役を発表
宝塚歌劇団は10月1日、公式サイトで、「雪組」の次期トップ娘役に音彩唯（ねいろ・ゆい）が決定したと発表した。
「雪組 次期トップ娘役について」とし、「この度、雪組 次期トップ娘役に音彩唯が決定しましたのでお知らせいたします」と報告した。
新トップ娘役としてのお披露目公演は、2026年4月13日（月）に初日を迎える梅田芸術劇場メインホール公演『波うららかに、めおと日和』となる。
音彩は兵庫県神戸市出身。2019年4月『オーシャンズ11』で初舞台に立った。愛称は、はばまい、ばぁ、ろい、メロディー。
