パールレディ×ポケピース♡第2弾ドリンクでポケモンと癒しタイム

パールレディが10月10日(金)より「ポケピース」第2弾タピオカドリンクを発売♡ 今回はフレッシュバナナのごきげんミルクティーやベリーソースのときめきラッシーなど、人気のドリンクとフルーツを組み合わせたオリジナルメニューが登場！もちもちタピオカトッピングもおすすめです♪ 可愛いポケモンたちのBIGマルチカップやストロータグ風ステッカー付きで、癒しのドリンクタイムを楽しめます。

フルーツ×タピオカで楽しむオリジナルドリンク



第2弾ではフレッシュバナナのごきげんミルクティーと、ベリーソースのときめきラッシーが登場。もちもちタピオカをトッピングすれば、見た目も味わいも大満足♡

甘酸っぱさとコク深さの絶妙なバランスで、のんびりとした時間を演出します。

ポケモンたちと過ごすBIGマルチカップ



カップは全4種で、ポケピースのなかまたちがミミッキュの洋裁やさんで仲良く過ごす姿をデザイン。

ドリンクとセットで提供され、どのカップが当たるかはランダム♡ 飲みながらほっこり癒されること間違いなしです。

ノベルティはストロータグ風ステッカー



第2弾ではミミッキュが仲間入りした全7種のステッカーをランダムで1枚プレゼント♡ドリンクにセットして、自分だけの可愛いオリジナルドリンクタイムを楽しめます。

ポケピース第2弾で癒しのドリンクタイム♡



「ポケピース」第2弾タピオカドリンクは、2025年10月10日(金)よりパールレディ全店で発売開始！

フレッシュバナナのごきげんミルクティーやベリーソースのときめきラッシーを、もちもちタピオカと一緒に楽しめます♡

BIGマルチカップやストロータグ風ステッカー付きで、ポケモンたちと癒しの時間を満喫。価格は650円（税込）、なくなり次第終了です♪