「うれしそうなお顔」藤本美貴、庄司智春の夫婦愛伝わる行動に「自然体良き」「すてき」と称賛の声！
タレントの藤本美貴さんは9月30日、自身のInstagramを更新。仕事終わりのオフショットを公開しました。
さらに「しょーじさんに会いたい 言ってたなっちゃんの楽屋に一緒に会いに行ったらすごい喜んでた」とも続けており、横澤さんのうれしそうな表情が印象的です。
この投稿に横澤さんからは、「喜びまくりでした」とのコメントが。ファンからは、「庄司さんも女子っぽくなってる」「なっちゃんのうれしそうなお顔でかなりうれしかったのが伺い知れます」「みんなかわいい〜」「ミキティさん本当にすてきな方」「庄司さんのポーズなんかジワるw」「自然体良き」「スッピンでもかわいい」との声が寄せられました。
【写真】藤本美貴、夫・庄司智春と横澤夏子とのスリーショット公開！
「スッピンでもかわいい」藤本さんは「同じTBSで旦那さんが仕事終わりに会いにきてくれたよ」とつづり、庄司さんと横澤さんとのスリーショットを公開しました。ほほ笑ましいエピソードからも、夫婦の仲むつまじい様子が伝わってきます。
「いつも仲良くてすてきなご夫婦」藤本さんは4日の投稿で、「最近うれしかった事がありました 旦那さんと街ブラ中にアイス最中のお許しが出ました笑」とつづり、夫婦ショットを披露。コメントでは、「お顔も気持ちもかわいい」「いつも仲良くてすてきなご夫婦」「こちらまで幸せな気持ちになる」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)