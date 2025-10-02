三浦翔平、ダンベル上げ「100キロまでの道のり」が始動！ 「マッチョすぎるのはダメ」の声も
俳優の三浦翔平さんは10月1日、自身のInstagramを更新。ダンベル上げ「100キロまでの道のり」を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「100kg!?」「すごいー！」「頑張ってる姿かっこよすぎる！」「筋肉ムキムキになっちゃう」「本気出してますね」などの声が。一方で「マッチョすぎるのはダメ」「筋肉つけてゴリゴリになったらもっと怖くなりそう…」といったコメントも一部寄せられました。
【動画】ダンベル上げ「100キロまでの道のり」
「筋肉ムキムキになっちゃう」三浦さんは、1本の動画を公開。「100キロまでの道のり」と題し、ハードなトレーニングをこなす様子を撮影しています。現在は無駄のないシャープな体付きという印象ですが、ここからどのような仕上がりになっていくのでしょうか。
普段からさまざまなスポーツをプレイ普段からサーフィンやゴルフ、スノーボードなど、さまざまなスポーツを楽しむ様子をInstagramで発信している三浦さん。それらのスポーツと同様に、ダンベル上げ「100キロまでの道のり」も都度、公開していくのかもしれません。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)