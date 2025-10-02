タレントの山口もえ（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫で「爆笑問題」田中裕二（60）との結婚10周年を前に起きた出来事を明かした。

「じつはもうすぐ結婚10周年を迎えます。そんな中娘がパパさんに どうしてもなお願いをしてきました」と山口。「『パパも結婚指輪をつけて欲しいの！』って。笑 周りのお父さん達が皆結婚指輪をしていて 自分のお父さんが指輪をつけていないことがずっと気になっていたようです…」とつづった。

「10年前『おれは指輪つけないからいらない』と言って結婚指輪を揃えなかったのに 娘にお願いされたらつけるようです」とかわいらしい不満を告白。「な、な、なんやねん！？今更なんやねん！！！って思ってしまう私は心がちっちゃいのでしょうか？」と記した。

「もう愛が冷めてしまったのでしょうか？！笑 ちなみに指輪はまだ買っていません」とし、「#結婚」「#10周年」「#今更」「#結婚指輪」「#娘 に甘過ぎる」「#夫」と添えた。

そんな山口の投稿に、ファンからは「かわいい」「素敵」「田中さんは幸せ者だ！！」「パパさん嬉しかったでしょうね」などのコメントが寄せられている。

山口と田中は2015年に結婚。山口は再婚で、前夫との間に18歳長女、14歳長男をもうけ、2017年に8歳次女を出産している。