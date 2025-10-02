東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値172.53 高値173.92 安値172.31
175.14 ハイブレイク
174.53 抵抗2
173.53 抵抗1
172.92 ピボット
171.92 支持1
171.31 支持2
170.31 ローブレイク
ポンド円
終値198.22 高値199.22 安値197.92
200.29 ハイブレイク
199.75 抵抗2
198.99 抵抗1
198.45 ピボット
197.69 支持1
197.15 支持2
196.39 ローブレイク
スイス円
終値184.54 高値186.07 安値183.99
187.82 ハイブレイク
186.95 抵抗2
185.74 抵抗1
184.87 ピボット
183.66 支持1
182.79 支持2
181.58 ローブレイク
豪ドル円
終値97.26 高値97.92 安値97.04
98.65 ハイブレイク
98.29 抵抗2
97.77 抵抗1
97.41 ピボット
96.89 支持1
96.53 支持2
96.01 ローブレイク
NZドル円
終値85.53 高値85.89 安値85.38
86.33 ハイブレイク
86.11 抵抗2
85.82 抵抗1
85.60 ピボット
85.31 支持1
85.09 支持2
84.80 ローブレイク
カナダドル円
終値105.54 高値106.43 安値105.26
107.40 ハイブレイク
106.91 抵抗2
106.23 抵抗1
105.74 ピボット
105.06 支持1
104.57 支持2
103.89 ローブレイク
