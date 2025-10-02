東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6613 高値0.6629 安値0.6589
0.6672 ハイブレイク
0.6650 抵抗2
0.6632 抵抗1
0.6610 ピボット
0.6592 支持1
0.6570 支持2
0.6552 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5817 高値0.5831 安値0.5786
0.5882 ハイブレイク
0.5856 抵抗2
0.5837 抵抗1
0.5811 ピボット
0.5792 支持1
0.5766 支持2
0.5747 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3935 高値1.3957 安値1.3907
1.4009 ハイブレイク
1.3983 抵抗2
1.3959 抵抗1
1.3933 ピボット
1.3909 支持1
1.3883 支持2
1.3859 ローブレイク
