東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6613　高値0.6629　安値0.6589

0.6672　ハイブレイク
0.6650　抵抗2
0.6632　抵抗1
0.6610　ピボット
0.6592　支持1
0.6570　支持2
0.6552　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5817　高値0.5831　安値0.5786

0.5882　ハイブレイク
0.5856　抵抗2
0.5837　抵抗1
0.5811　ピボット
0.5792　支持1
0.5766　支持2
0.5747　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3935　高値1.3957　安値1.3907

1.4009　ハイブレイク
1.3983　抵抗2
1.3959　抵抗1
1.3933　ピボット
1.3909　支持1
1.3883　支持2
1.3859　ローブレイク