米政権 ウクライナに「トマホーク」提供を検討 ロシアのインフラ攻撃可能に 米政権 ウクライナに「トマホーク」提供を検討 ロシアのインフラ攻撃可能に

トランプ米政権は「バラクーダ」や「トマホーク」など強力な武器をウクライナへ提供することを検討しているとWSJが報じた。



米国はロシアのエネルギーインフラに対する長距離ミサイル攻撃のための情報をウクライナに提供するほか、NATO加盟国にも同様の支援を要請していると関係者が明かした。米国が「トマホーク」を提供すれば、ウクライナはロシア深部、製油所、パイプライン、発電所などのインフラをより効果的に攻撃できるようになる。



