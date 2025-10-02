はじめしゃちょー、年下妻の動画出演に言及「今のところ」
8月に一般女性と結婚発表した人気YouTuberのはじめしゃちょーが、自身のYouTubeチャンネルを更新。今回の動画では、奥さんが声だけ出演しているが、今後の出演予定について言及した。
【写真】奥さん美人！身長差すごい…はじめしゃちょーのウェディングフォト
投稿された動画では、「妻の詮索はしないでください」「一般人なので」と結婚報告時にファンへ理解を求めていたが、今回は「発表と同時にウェディングフォトを何枚か出したのですが、顔は見えないけど雰囲気はわかる感じで、いろんなところで憶測とか『どんな人なのか？』とか、『何歳なのか？』というのを言われて」と切り出し、「悪意を持って言ってくる人とか、デマ情報が出回り過ぎている」「正しい情報を話した方が平和な気がしました」と、今回の動画でできる限りの情報を出すことを決めたと説明した。
そんな奥さんも動画で声だけ出演し、妻の年齢については「ボクの奥さんは若いです。20代前半です」と伝えた。
ファンからの質問「奥さんと2人で動画出演する予定はありますか？」には、「今のところないっスね〜？ないよね？」と奥さんに問うと、「姿は出さないね？」ときっぱり。
改めて、はじめしゃちょーは「出演はないです。声の出演は今後あると思うんですけれども、今のところ出演は声まで」と話した。
はじめしゃちょーは2012年にYouTuberとしての活動を開始し、2012年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。2014年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、現在のチャンネル登録者数は1630万人を超える日本を代表するYouTuberと知られている。
