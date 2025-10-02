「今日は豆腐の日！ レパートリーは冷奴と味噌汁の具の二択のみ… 脱マンネリ！ お願いします！」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「豆腐の日」をテーマに、豆腐を使ったアレンジレシピを日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「今日は豆腐の日！食欲がない時や、あと一品欲しい時に助かってます。ただ、レパートリーは冷奴と味噌汁の具の二択のみ…。脱マンネリ！お願いします！」というもの
そこで、「とろとろきのこ豆腐」「豆腐バーグのXO醤ソース」「厚揚げとナスのしょうが焼き」を提案する。この中から作るのは、「秋を感じますね」とDAIGOもほっこりした、きのこもたっぷりのあったかメニュー！©️ABCテレビ
「とろとろきのこ豆腐」
＜材料（２人分）＞
豆腐（絹） 350g
えのきだけ 100g
しいたけ ３枚
しょうが ５g
豚バラ肉（薄切り） 80g
青ねぎ（細・小口切り） １本
七味唐辛子 適量
サラダ油 適量
☆煮汁
水 150ml
みりん 大さじ３
しょうゆ 大さじ３
砂糖 小さじ１
水溶き片栗粉 小さじ２
＜作り方＞
① えのきだけは半分に切り、しいたけは２mm幅に切り、しょうがは２mm角の棒状に切り、豚バラ肉は２cm長さに切る。
② フライパンにサラダ油少量を熱して豚肉を中火で炒め、えのきだけとしいたけを加えて炒め、煮汁の水、みりん、しょうゆ、砂糖を加えて４分煮る。
③ 豆腐は一口大に切って器に並べ、しょうがをのせてふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで２分加熱する。
④ ②に水溶き片栗粉を加えて、混ぜながら沸騰させる。
⑤ ③の豆腐から出た水分を取り、④をかけて青ねぎの小口切りを散らし、七味唐辛子をふる。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGO「とろっとしたきのこあんと豆腐が合いますね。しょうがの風味がいいアクセント。ご飯にかけてもおいしく食べられそうです。そろそろこういう温かい料理も食べたくなってきましたね～」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro
インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/