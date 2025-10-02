双子の「山田姉妹」が活動休止へ そうそうたる音楽経歴 姉はミス鎌倉、妹は朝ドラ『エール』＆『金八先生』第8シリーズにも出演
双子のソプラノデュオ「山田姉妹」が10月1日、公式サイトを通じ、来年3月のコンサートをもって活動休止すると発表した。
【画像】今年8月の2ショットも 双子の「山田姉妹」活動休止発表で心境
「山田姉妹より皆様へ」と題し、「2017年のデビュー以来、“双子ソプラノデュオ”として活動を続けてまいりました山田姉妹は、2026年3月14日、逗子でのコンサートを最後に、デュオとしての活動をいったん休止することとなりました」と報告。
「これまで、多くの皆様に支えられながら、音楽を通してさまざまな出会いと経験を重ねてまいりました。応援してくださったファンの皆様、関係者の皆様、 そして共に歩んでくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」とし、「今後はそれぞれの歩みの中で、また新しいかたちで音楽と向き合ってまいります。その歩みについては、皆様にお伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とつづった。
山田華、山田麗の二卵性の双子ソプラノデュオ。2017年2月に『あなた〜よみがえる青春のメロディー』でメジャーデビュー。息のあった歌声で、コンサート活動のほか、NHK『うたコン』『思い出のメロディー』、テレビ朝日系『関ジャニ∞のTheモーツァルト音楽王No.1決定戦』、日本テレビ『今夜くらべてみました』、カンテレ『マルコポロリ！』、NHKラジオ『すっぴん！』、BS日テレ『そのとき、歌は流れた〜時代を彩った昭和名曲〜』など、多数出演。逗子市広報大使に任命されている。
姉の華は、東京藝術大学声楽科卒業。在学中に安宅賞受賞。第63回滝廉太郎コンクール優良賞受賞。2011年度ミス鎌倉。
妹の麗は、国立音楽大学声楽科首席卒業。オペラソリストコース首席修了。卒業時に武岡賞受賞。第84回読売新人演奏会出演。俳優としてNHK連続テレビ小説『エール』、TBS系列『3年B組金八先生』第8シリーズ等に出演。
