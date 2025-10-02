今回は、夫の不倫発覚後、離婚を迷った妻のエピソードを紹介します。

「私が我慢すればいいのかな…」

「夫は結婚から7年たった今も私に優しいです。育児や家事もかなりやってくれていて、家族4人で平凡ながらも幸せに暮らしていました。なので、夫の不倫が発覚したときは、ショックと怒りで頭が真っ白になりましたね。

で、夫と離婚するかしないかで、今すごく迷っています。夫は『不倫相手とは完全に関係が終わった』と言い、私に何度も謝罪してきますが、不倫相手は職場の女性なので、また何かあるかもしれないじゃないですか。そんな簡単に関係が切れるものかと怪しんでいます。

でももし離婚したら、家族は離れ離れになりますよね。まだ小さな息子たちはパパが大好きなので、『パパがいなくなったら悲しむよね……』と思うとなかなか離婚に踏み切れず。『私が我慢すればいいのかな……』と悩んでいます」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年1月）

▽ 「離婚したいけど、子供のことを考えると簡単に踏み切れない」という気持ち、よく分かります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。