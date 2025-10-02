１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．７８ドル（－０．５９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８９７．５ドル（＋２４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７２９．０セント（＋１０３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０９．２５セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１６．５０セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．００セント（＋１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．５１（－０．０９）
出所：MINKABU PRESS
