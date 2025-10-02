１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４日続伸 米政府機関の一部閉鎖の影響限られる １日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４日続伸 米政府機関の一部閉鎖の影響限られる

１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４３．２１ドル高の４万６４４１．１０ドルと４日続伸し、最高値を連日で更新した。この日、米連邦政府予算が失効し、政府機関の一部が閉鎖されたが、投資家のリスク選好姿勢は続き影響は限られた。９月のＡＤＰ全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が前月比から減少したことを受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内２回の利下げシナリオが改めて意識され、株式相場を支援した。



メルク＜MRK＞とナイキ＜NKE＞が急騰。イーライ・リリー＜LLY＞やファイザー＜PFE＞、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が株価水準を大きく切り上げたほか、オラクル＜ORCL＞が堅調に推移し、リチウム・アメリカズ＜LAC＞やＡＥＳ＜AES＞が高い。一方、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やホーム・デポ＜HD＞が軟調。ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞やチャールズシュワブ＜SCHW＞が下値を探り、コルテバ＜CTVA＞やレディット＜RDDT＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は９５．１４ポイント高の２万２７５５．１５と４日続伸した。テスラ＜TSLA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を上げたほか、インテル＜INTC＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が値を飛ばし、サンラン＜RUN＞やプラグ・パワー＜PLUG＞が大幅高となった。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞が冴えない展開。エナンタ・ファーマシューティカルズ＜ENTA＞が急落した。



